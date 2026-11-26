أفادت مصادر فلسطينية بمقتل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خالد أبو ندى، إثر غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي واستهدفته في قطاع غزة.

وبحسب المعطيات الأولية الواردة من القطاع، فإن الاستهداف جرى عبر ضربة جوية مباشرة طالت موقعاً كان يتواجد فيه أبو ندى، ما أسفر عن مقتله على الفور، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

يأتي الإعلان عن مقتل خالد أبو ندى في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة، والتي تركز فيها القوات الإسرائيلية على تنفيذ عمليات اغتيال واستهداف مباشر لكوادر وقيادات ميدانية وتنظيمية تابعة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، في محاولة لتقويض البنية القيادية والتنظيمية للحركة داخل القطاع.

ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي مفصل من حركة حماس أو الجيش الإسرائيلي يوضح الدور التنظيمي الدقيق لأبو ندى أو يكشف عن مزيد من التفاصيل الميدانية المحيطة بعملية الاستهداف.