يعرف اليانسون برائحته المميزة ومذاقه اللطيف، ويستخدم كمشروب عشبي ويمكن الاستفادة منه في تخفيف بعض اضطرابات الهضم البسيطة، مع ضرورة عدم المبالغة في تناوله أو اعتباره بديلًا للعلاج الطبي.

اليانسون وتخفيف الانتفاخ..

من أبرز الاستخدامات التقليدية لليانسون المساعدة في تخفيف الانتفاخ والغازات، إذ تشير تقييمات الوكالة الأوروبية للأدوية إلى أن مستحضرات اليانسون يمكن استخدامها لتخفيف أعراض عسر الهضم البسيط، بما فيها الشعور بالامتلاء والغازات.

ويرتبط هذا الاستخدام بتأثيرات محتملة لبعض مركبات اليانسون على عضلات الجهاز الهضمي، لكن الوكالة توضح أن الأدلة تعتمد أساسًا على الاستخدام التقليدي طويل الأمد، وليس على تجارب سريرية قوية تثبت الفاعلية بشكل قاطع.

مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة..

يحتوي اليانسون على مركبات نباتية، من بينها الأنثول، وقد تناولت مراجعات علمية خصائص هذه المركبات في الدراسات المعملية، ومنها النشاط المضاد للأكسدة والالتهاب.

لكن النتائج المعملية لا تعني بالضرورة أن تناول كوب من اليانسون يعالج الالتهابات أو يقي من الأمراض لدى البشر، فما زالت هناك حاجة إلى دراسات سريرية أفضل لتحديد حجم هذه الفوائد.

هل يساعد اليانسون في تهدئة السعال؟

تذكر الوكالة الأوروبية للأدوية أن مستحضرات اليانسون تستخدم تقليديًا للمساعدة على إخراج البلغم المصاحب للسعال المرتبط بنزلات البرد، وهو استخدام عشبي تقليدي لا ينبغي أن يحل محل التقييم الطبي إذا كان السعال شديدًا أو مستمرًا.

احتياطات مهمة قبل تناوله..

يعد استخدام اليانسون بكميات الطعام المعتادة مختلفًا عن تناول الزيوت العطرية أو المستخلصات المركزة. وقد يسبب اليانسون تفاعلات تحسسية لدى بعض الأشخاص، خاصة من لديهم حساسية تجاه اليانسون أو نباتات قريبة منه مثل الكرفس والكراوية والشمر.