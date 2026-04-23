الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

غير البرد والهضم .. فوائد ماتعرفهاش عن اليانسون

اسماء محمد

يشتهر اليانسون بأنه من المواد الطبيعية التى تساعد فى علاج مشاكل نزلات البرد والحنجرة والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ولكن هناك عدد من الفوائد الأخرى لايعرفه الكثيرون.

ووفقا لموقع ويبمد نكشف لكم مجموعة من الفوائد لايعرفها الكثير من الأشخاص عن اليانسون.

علاج الاكتئاب

أظهرت العديد من الدراسات أن بذور اليانسون يمكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب السريري، وفي الفئران، خفف اليانسون أعراض الاكتئاب بفعالية مماثلة لاثنين من مضادات الاكتئاب الشائعة الاستخدام.

هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات على البشر، لكن بعض الأبحاث أظهرت نتائج واعدة لزيت اليانسون في علاج الاكتئاب المرتبط بمتلازمة القولون العصبي .

صحة الجلد

كشفت دراسات مخبرية أن اليانسون قد يثبط نمو بعض الفطريات المسببة للعدوى، ومن بين هذه الفطريات فطر المبيضات البيضاء (Candida albicans )، الذي يسبب التهابات المهبل الفطرية وداء المبيضات، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان اليانسون قادرًا على مكافحة نمو المبيضات البيضاء وغيرها من الفطريات لدى البشر.

تخفيف أعراض انقطاع الطمث

على الرغم من أن انقطاع الطمث جزء طبيعي من عملية الشيخوخة لدى النساء، إلا أنه قد يُسبب أعراضًا مزعجة، بما في ذلك الهبات الساخنة وتشير الأبحاث الأولية إلى أن اليانسون قد يُقلل من وتيرة وشدة الهبات الساخنة، ربما عن طريق محاكاة تأثيرات هرمون الإستروجين في الجسم.

لا تزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه العملية وتحديد ما إذا كان اليانسون يمكن أن يخفف من أعراض انقطاع الطمث الأخرى.

