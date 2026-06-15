تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ملف حصول نادي الزمالك على الرخصة الخاصة بالمشاركة القارية لم يتم حسمه حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار وجود بعض الأزمات المتعلقة بهذا الملف.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة "CBC": "موضوع رخصة الزمالك لم يُحسم حتى الآن، وما زالت هناك أزمة قائمة".

وأضاف: "هناك أشخاص من اتحاد الكرة، سيعودون يوم 18 يونيو لمتابعة ملف رخصة الزمالك، والتواصل مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن هذا الملف".

وتابع: "الكاف حذر من منح الرخصة للأندية التي تعاني من أزمات أو قرارات إيقاف قيد، مؤكدًا أن الاتحاد المحلي هو المسؤول الأول عن منح الرخصة".

وواصل: "في حال وصول أي شكوى إلى الكاف، قد تحدث مشكلة كبيرة تصل إلى حد سحب اسم النادي من المشاركة، مثلما حدث مع نادي جورماهيا الكيني".