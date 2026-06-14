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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الزمالك يقترب من إنهاء أزمة عبد الحميد معالي.. وغموض مستمر بشأن القيد

شوبير
شوبير
منار نور

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك بات قريبًا من إنهاء أزمة اللاعب عبد الحميد معالي وناديه اتحاد طنجة المغربي، في ظل انتظار النادي المغربي الحصول على القسط الأول من مستحقاته المالية من القلعة البيضاء.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن إدارة الزمالك تبذل جهودًا مكثفة لحل الأزمة بشكل نهائي، بما يساهم في إزالة إحدى العقبات التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية.

وفي سياق آخر، انتقد شوبير بعض الصفقات الأجنبية التي شهدتها الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، معلقًا على الأنجولي كامويش لاعب الأهلي وسامسون أكينولا لاعب الزمالك السابق بقوله: "مش عارف مين بيجيب اللاعيبة دي مصر".

وأشار شوبير إلى أن موقف الزمالك فيما يتعلق بأزمة القيد لا يزال يكتنفه الغموض، مؤكدًا أن هناك ملفات وقضايا تحتاج إلى الحسم والتسوية قبل الإعلان عن إنهاء الأزمة بشكل رسمي.

ويترقب جمهور الزمالك تطورات ملف القيد خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

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