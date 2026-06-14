أحمد شوبير: مشاهدة مصطفى بقميص منتخب مصر في كأس العالم لحظة تاريخية لا تُنسى

عبّر الإعلامي وحارس مرمى منتخب مصر السابق أحمد شوبير عن سعادته وفخره الكبيرين بتواجد نجله مصطفى شوبير ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن رؤية نجله يمثل المنتخب الوطني في أكبر حدث كروي عالمي تُعد واحدة من أغلى اللحظات في حياته الرياضية والشخصية.

ويشارك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، مع منتخب مصر في النسخة الحالية من كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليواصل رحلة عائلية مميزة بعدما سبق لوالده أحمد شوبير تمثيل الفراعنة في مونديال إيطاليا 1990.

وأكد شوبير في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن مشاعره يصعب وصفها وهو يرى نجله ضمن قائمة المنتخب الوطني في البطولة الأكبر على مستوى كرة القدم.

وقال: “لا أستطيع التعبير عن حجم سعادتي في هذه اللحظة. مشاهدة مصطفى بقميص منتخب مصر في كأس العالم تمثل بالنسبة لي شيئًا استثنائيًا لا يُقدّر بثمن، وأنتظر بفارغ الصبر رؤية هذه اللحظة على أرض الواقع”.

وأضاف أن المشاركة في كأس العالم تظل الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم، مشيرًا إلى أن تواجد مصطفى ضمن القائمة الحالية يمثل ثمرة سنوات طويلة من العمل والاجتهاد والتطور المستمر.

واستعاد أحمد شوبير ذكريات مشاركته مع المنتخب المصري في مونديال 1990 بإيطاليا، عندما عاد الفراعنة إلى البطولة بعد غياب طويل منذ المشاركة التاريخية الأولى في نسخة 1934.

وأشار إلى أن جيل 1990 نجح في تقديم صورة مشرفة للكرة المصرية بعدما تعادل مع هولندا وإيرلندا قبل الخسارة أمام إنجلترا والخروج من دور المجموعات، مؤكدًا أن تلك التجربة ما زالت محفورة في ذاكرته حتى اليوم.

وكشف شوبير أيضًا عن تلقيه عروضًا للاحتراف في أوروبا عقب ظهوره المميز في كأس العالم، موضحًا أنه خاض فترة معايشة مع نادي إيفرتون الإنجليزي، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب لوائح العمل المعمول بها آنذاك في إنجلترا.

وفي حديثه عن المنتخب الحالي، دعا شوبير الجماهير المصرية إلى الوقوف خلف اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال مشوار البطولة، بعيدًا عن أي خلافات أو انتماءات.

وقال: “أتمنى أن يكون دعم الجماهير كاملًا للمنتخب الوطني، سواء شارك مصطفى أو أي حارس آخر. الأهم هو نجاح منتخب مصر وتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية”.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن النسخة الحالية من كأس العالم تمثل فرصة ذهبية أمام الفراعنة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، مضيفًا: “لدينا فرصة حقيقية لتحقيق أول انتصار لمصر في كأس العالم والتأهل إلى الأدوار التالية، وأثق في قدرة اللاعبين على إسعاد الجماهير المصرية”.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في المجموعة السابعة بمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم الإثنين في مدينة سياتل، قبل لقاء نيوزيلندا ثم إيران، وسط آمال كبيرة بتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال 2026.