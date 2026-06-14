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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثالث أيام المونديال.. سقوط تركيا والمغرب تفرط في الفوز وقطر تستعيد توازنها

البرازيل والمغرب
البرازيل والمغرب
عبدالله هشام

انتهت منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم 2026 والتي شهدت أداء ونتائج مميزة للمنتخبات العربية في افتتاح مشوارها بالمونديال.

البداية كانت لمنتخب قطر الذي حقق التعادل الإيجابي في الوقت القاتل أمام سويسرا في كأس العالم فيما فلت البرازيل بنقطة التعادل أمام منتخب المغرب الذي سيطر على المباراة بالكامل.

تعادل قطر أمام سويسرا

وأقتنص منتخب قطر نقطة ثمينة من منتخب سويسرا في الوقت القاتل،  في المباراة التي جمعت علي ملعب "ليفاي" بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026.

وأفتتح منتخب التهديف سويسرا في الدقيقة 17 ، من تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح سويسرا عن طريق إمبولو على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

وأدرك منتخب قطر هدف التعادل في 94، طريق بوعلام خوخي.

أستراليا تضرب تركيا بثنائية في كأس العالم

حقق منتخب أستراليا الفوز على منافسه تركيا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا بتنظيم مشترك مع المكسيك وكندا.

وتقدم منتخب أستراليا بالهدف الأول في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق نيستوري إيرانكوندا وأضاف زميله كونور ميتكالف الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني خلف أمريكا في المجموعة الرابعة في كأس العالم بفارق الأهداف فقط فيما جاء منتخب تركيا في المركز الثالث بدون نقاط وأخيرا باراجواي في المركز الرابع بدون نقاط أيضا بعد الخسارة من الولايات المتحدة الأمريكية برباعية في الجولة الأولى.

البرازيل يتنجو أمام المغرب 

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة منتخب المغرب ونظيره البرازيلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

وخرج المنتخبان بنقطة لكل منهما بعد مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة على مدار شوطي اللقاء، حيث نجح "أسود الأطلس" في التقدم أولًا، قبل أن يتمكن منتخب السامبا من العودة سريعًا وإدراك التعادل.

وكان المنتخب المغربي الطرف الأكثر خطورة في النصف الأول من المباراة، ونجح في ترجمة أفضليته بهدف التقدم في الدقيقة 21 عبر إسماعيل صيباري، الذي استغل تمريرة متقنة من إبراهيم دياز وانطلق خلف الدفاع البرازيلي قبل أن يضع الكرة ببراعة في الشباك.

ولم يستسلم المنتخب البرازيلي لتأخره، إذ تمكن من تعديل النتيجة بعد 11 دقيقة فقط، عندما استلم فينيسيوس جونيور كرة داخل منطقة الجزاء من برونو جيماريش، ليراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد كرة قوية سكنت مرمى ياسين بونو.

وفي الشوط الثاني، تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وسط محاولات متواصلة لخطف هدف الفوز، إلا أن الصلابة الدفاعية وتألق الحارسين حالا دون تغيير النتيجة، لينتهي اللقاء بتعادل منح كل منتخب نقطة في مستهل مشواره بالمونديال.

وبهذه النتيجة، يبقى الصراع مفتوحًا على بطاقات التأهل في المجموعة الثالثة، حيث يستعد المنتخب المغربي لمواجهة إسكتلندا في الجولة المقبلة، بينما يصطدم المنتخب البرازيلي بنظيره هايتي بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة.

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