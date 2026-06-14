شباب ورياضة الإسكندرية تفتح مراكز الشباب لمشاهدة مباريات كأس العالم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فتح عدد من مراكز الشباب لاستقبال الأعضاء والجمهور لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 عبر شاشات العرض المجهزة بالمراكز.

20 مركز شباب لمشاهدة كأس العالم

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، وتسعى المديرية إلى توفير أجواء رياضية مميزة وآمنة تتيح للشباب والأسر الاستمتاع بمتابعة مباريات البطولة العالمية، مع الالتزام الكامل بتطبيق عوامل الأمن والسلامة وتأمين دخول وخروج المترددين.

وقالت وكيل الوزارة إن المديرية تتابع بشكل مستمر تنفيذ التعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة بشأن تنظيم فعاليات المشاهدة الجماعية، والتأكد من جاهزية أماكن العرض وتوافر كافة الاشتراطات التنظيمية والأمنية، بما يحقق أفضل تجربة للجمهور.

وشملت مراكز الشباب التي تم تخصيصها لاستقبال الجماهير ومشاهدة مباريات كأس العالم 2026 كلًا من:

* مركز شباب المعمورة

* مركز شباب المنتزه

* مركز شباب الحرمين

* مركز شباب طوسون

* مركز شباب العامرية

* مركز شباب الناصرية

* مركز شباب الجزائر

* مركز شباب عبد القادر

* مركز شباب أحمد عرابي

* مركز شباب بغداد

* مركز شباب برج العرب القديم

* مركز شباب برج العرب الجديد

* مركز شباب الشهيد مهيد الهواري

* مركز شباب الأنفوشي

* مركز شباب السيوف 1

* مركز شباب أبيس 1

* مركز شباب أبيس 2

* مركز شباب الشلالات

* مركز شباب كرموز

ودعت محافظة الإسكندرية المواطنين وأعضاء مراكز الشباب التوجه للمراكز والاستمتاع بمشاهدة مباريات البطولة في أجواء رياضية متميزة، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز روح الانتماء والتفاعل الإيجابي بين الشباب.

يأتي هذا في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وتتفيذا لتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بشأن تعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الخدمات والفعاليات الرياضية والترفيهية لجميع المواطنين.