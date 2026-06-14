إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان باتفاق سياسي.. وتكشف: لن نغادر الآن

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مسئولين إسرائيليين، أن مسألة الانسحاب من جنوب لبنان "ليست مطروحة في الوقت الحالي"، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع ستبقى مرتبطة بمسار التفاهمات السياسية والمفاوضات مع الجانب اللبناني.

وأوضح المسئولون أن إسرائيل قد تدرس الانسحاب من جنوب لبنان بشكل تدريجي ووفق شروط محددة، لكن ذلك لن يتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق سياسي مع لبنان يحدد آلية هذه الخطوة وضماناتها.

في السياق ذاته، أفادت “هيئة البث الإسرائيلية” في وقت سابق اليوم، بأنه في أعقاب الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال أن يتخذ المستوى السياسي قراراً بوقف عمليات تقدم القوات في جنوب لبنان.

وأضافت الهيئة أن مصادر أمنية إسرائيلية شددت على أن أي قرار يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية لن يحسم إلا ضمن إطار المفاوضات مع لبنان، وليس بصورة منفصلة عن الترتيبات السياسية المرتقبة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن أمس، السبت، خلال مقابلة مع قناة "خبر" الإيرانية، أن مذكرة التفاهم المرتقبة مع الولايات المتحدة ستتضمن إعلاناً بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وكشف عراقجي أن ملف لبنان سيذكر بشكل صريح في مذكرة التفاهم، مؤكداً أن طهران "لن تتخلى أبداً عن حزب الله"، وأن إنهاء الحرب سيشمل لبنان وسائر الجبهات المرتبطة بالنزاع.

كما أكد أن مفهوم إنهاء الحرب الوارد في مذكرة التفاهم يتضمن أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيراً إلى أن إيران أوضحت هذا الموقف "بصراحة ووضوح" خلال المباحثات.