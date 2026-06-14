قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطعها بالســـكينة قدام ابنها.. انهيار أسرة سيدة قتــلها زوجها في المنوفية وأسرتها: «عاوزين حقها»
بسبب الإقبال المتزايد.. كيفية الاستعلام عن موعد ومكان امتحان مسابقة معلم مساعد العلوم
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: ختان الإناث لن ينتهي بتشريعات
«دبلوم زخرفة» يُدير عيادة تجميل وليزر .. حملة رقابية تقرّر غلق 24 مركز تجميل في المنيا
دي بروين قبل مواجهة مصر: سعيد برؤية صلاح مجددًا.. ومرموش لاعب مميز
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
وزارة النقل تعلن عن وظائف خالية برواتب 16 ألف جنيه.. الشروط والمزايا
إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان باتفاق سياسي.. وتكشف: لن نغادر الآن
رئيسة المجلس القومي للمرأة: ختان الإناث «جريمة» وليست عادة أو فريضة دينية أو ضرورة طبية
لا تشتروا عصير القصب من هذه الأماكن.. رسالة عاجلة للمواطنين
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
عطل 4 خدمات بنوك.. هجوم إلكتروني جديد يضرب القطاع المصرفي الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان باتفاق سياسي.. وتكشف: لن نغادر الآن

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مسئولين إسرائيليين، أن مسألة الانسحاب من جنوب لبنان "ليست مطروحة في الوقت الحالي"، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع ستبقى مرتبطة بمسار التفاهمات السياسية والمفاوضات مع الجانب اللبناني.

وأوضح المسئولون أن إسرائيل قد تدرس الانسحاب من جنوب لبنان بشكل تدريجي ووفق شروط محددة، لكن ذلك لن يتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق سياسي مع لبنان يحدد آلية هذه الخطوة وضماناتها.

في السياق ذاته، أفادت “هيئة البث الإسرائيلية” في وقت سابق اليوم، بأنه في أعقاب الاتفاق المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال أن يتخذ المستوى السياسي قراراً بوقف عمليات تقدم القوات في جنوب لبنان.

وأضافت الهيئة أن مصادر أمنية إسرائيلية شددت على أن أي قرار يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية لن يحسم إلا ضمن إطار المفاوضات مع لبنان، وليس بصورة منفصلة عن الترتيبات السياسية المرتقبة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن أمس، السبت، خلال مقابلة مع قناة "خبر" الإيرانية، أن مذكرة التفاهم المرتقبة مع الولايات المتحدة ستتضمن إعلاناً بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وكشف عراقجي أن ملف لبنان سيذكر بشكل صريح في مذكرة التفاهم، مؤكداً أن طهران "لن تتخلى أبداً عن حزب الله"، وأن إنهاء الحرب سيشمل لبنان وسائر الجبهات المرتبطة بالنزاع.

كما أكد أن مفهوم إنهاء الحرب الوارد في مذكرة التفاهم يتضمن أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيراً إلى أن إيران أوضحت هذا الموقف "بصراحة ووضوح" خلال المباحثات.

جنوب لبنان الانسحاب من جنوب لبنان إسرائيل اتفاق سياسي مع لبنان الولايات المتحدة وإيران جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

ترشيحاتنا

الذهب

الذهب يخسر 485 جنيهًا خلال أسبوعين وسط ضغوط الفائدة وارتفاع الطلب على السبائك

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء: 616 ألف طن واردات وصادرات خلال أسبوع.. والسعودية تتصدر

الذهب

شعبة الذهب: اتفاق السلام بالشرق الأوسط يدعّم انتعاش أسواق المعدن الأصفر.. و«الأونصة» تستهدف 4400 دولار

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد