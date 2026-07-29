الدعم النقدي للخبز مؤجل.. «شعبة المخابز» توضح حقيقة تطبيق منظومة الخصم المباشر

أثار الحديث عن تطبيق منظومة جديدة داخل قطاع الخبز المدعم تساؤلات بشأن موعد التحول إلى الدعم النقدي ومدى تأثير الإجراءات المرتقبة على المواطنين، بينما أكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أن ما يبدأ تطبيقه مطلع أغسطس يتعلق بتنظيم التعاملات المالية بين المطاحن والمخابز، وليس تحويل دعم الخبز إلى أموال نقدية، في الوقت الذي طالب فيه نائب برلماني الحكومة بتوضيح موقفها من ملف الدعم بشكل كامل.

رئيس شعبة المخابز: الدعم النقدي لم يبدأ

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن تطبيق منظومة الدعم النقدي على الخبز تم تأجيله، مؤكدًا أن ما سيتم تنفيذه اعتبارًا من الأول من أغسطس هو منظومة الخصم المباشر لتنظيم التعاملات المالية داخل منظومة إنتاج الخبز.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن MTC، أن المنظومة الجديدة لا تعني تحويل الدعم المقدم للمواطنين إلى مبالغ نقدية.

تنظيم التعاملات بين المطاحن والمخابز

وأوضح غراب أن منظومة الخصم المباشر تعتمد على حصول المطاحن على قيمة القمح، وقيام المخابز بشراء الدقيق بصورة مباشرة، بدلًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على إجراءات التسويات والتعويضات المالية بين أطراف منظومة الخبز.

وأكد أن الهدف من تطبيق النظام الجديد هو تنظيم آليات التعامل المالي داخل المنظومة، دون إجراء أي تغيير في شكل أو قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن.

حصة الخبز المدعم دون تغيير

وشدد رئيس الشعبة على أن تطبيق منظومة الخصم المباشر لن يؤثر على المواطنين، موضحًا أن حصة الخبز ستظل كما هي بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مسجل على بطاقة التموين.

وأشار إلى استمرار طرح الرغيف المدعم بسعر 20 قرشًا وبوزن 90 جرامًا، مؤكدًا عدم وجود تغيير في الحصة المقررة للمستفيدين.

زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق

وأوضح غراب أن الاجتماع الذي عُقد مع وزير التموين تناول تكاليف إنتاج الخبز واستعداد المخابز لتطبيق منظومة الخصم المباشر، مشيرًا إلى رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 503 جنيهات إلى 553 جنيهًا، بزيادة قدرها 50 جنيهًا.

وأضاف أن الزيادة تستهدف دعم أصحاب المخابز ومساعدتهم على الاستمرار في العمل، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.

المخابز تطالب بزيادة أكبر

وأشار رئيس الشعبة إلى أن المخابز طالبت بزيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 40%، إلا أن الوزارة وافقت حاليًا على زيادة تقدر بنحو 10%، لحين الانتهاء من مراجعة التكلفة الفعلية بصورة شاملة.

وأكد أن المخابز أصبحت مستعدة لتطبيق منظومة الخصم المباشر بداية من الأول من أغسطس، بعد تأجيل موعد تنفيذها من الأول من يوليو.

نائب برلماني ينتقد تضارب التصريحات

من جانبه، قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، إن ملف الدعم يشهد حالة من الارتباك والتناقض في التصريحات الحكومية، مطالبًا الحكومة بتوضيح حقيقة موعد تطبيق الدعم النقدي ومصير المواطنين الذين تم حذف بطاقاتهم التموينية.

وأضاف أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يمثل مجرد قرار إداري، وإنما يعد سياسة تحتاج إلى دراسة شاملة، وقواعد بيانات دقيقة، ونظام رقابي قوي يضمن حماية المواطنين من أي زيادات محتملة في الأسعار.

مطالب بتأجيل أي خطوات جديدة

وطالب المغاوري الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة قبل التأكد من جاهزية قواعد البيانات والمنظومة الإلكترونية وآليات الرقابة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تواصل الحكومة دراسة آليات تطوير منظومة الدعم بهدف تحسين كفاءة وصوله إلى مستحقيه، بينما تثار تساؤلات بشأن توقيت وآليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. وفي المقابل، تؤكد شعبة المخابز أن منظومة الخصم المباشر المقرر تطبيقها مطلع أغسطس تقتصر على تنظيم التعاملات المالية بين أطراف إنتاج الخبز، ولا تتضمن أي تغيير في حصة المواطنين أو سعر الرغيف المدعم.