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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا مساس بسعر الرغيف المدعم.. وتطورات جديدة تمهد لتغيير منظومة الدعم

الخبر
الخبر
محمد البدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

تواصل الدولة تطوير منظومة الخبز المدعم بهدف رفع كفاءتها وتحسين آليات العمل بين جميع الأطراف، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

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تطبيق نظام الخصم المباشر

 وفي هذا الإطار، تزايدت التساؤلات بشأن تطبيق نظام الخصم المباشر وتأثيره على سعر رغيف الخبز المدعم وحصة المستفيدين، خاصة مع الحديث عن التوسع في تطوير منظومة الدعم خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل النظام المرتقب

 وكشفت تصريحات جديدة عن تفاصيل النظام المرتقب، مؤكدة أن المواطن سيظل يحصل على حقه كاملًا دون أي تغيير في سعر الرغيف أو الكميات المقررة، مع استمرار جهود تحسين جودة الخبز وتشديد الرقابة على المخابز.

منظومة الخبز الجديدة

وأكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن تطبيق نظام الخصم المباشر داخل منظومة الخبز المدعم لن يؤثر على المواطنين، سواء فيما يتعلق بحصص الخبز المخصصة للمستفيدين أو بسعر الرغيف، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تطوير دورة العمل بين جميع أطراف المنظومة وتحسين كفاءتها.

نظام الخصم المباشر 

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التغطية الخاصة على قناة «صدى البلد»، أن نظام الخصم المباشر يمثل إجراءً تنظيميًا يخص آليات العمل داخل المنظومة، ولا يترتب عليه أي تغيير بالنسبة للمواطن في الحصول على الخبز المدعم.

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وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التحول التدريجي إلى منظومة الدعم النقدي، موضحًا أن المطاحن ستتولى شراء القمح وطحنه، ثم توريد الدقيق إلى المخابز التي تقوم بإنتاج الخبز وصرفه للمواطنين وفقًا للمنظومة الجديدة.

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وأضاف أن المخابز البلدية تعمل حاليًا في ظل منافسة مع المخابز السياحية، وهو ما يسهم في تحسين جودة المنتج، مؤكدًا استمرار إنتاج رغيف الخبز المدعم بوزن 90 جرامًا وسعر 20 قرشًا دون تغيير.

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واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية للمخابز لمتابعة الالتزام بالأوزان المقررة وجودة الإنتاج والأسعار، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين والحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم.

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