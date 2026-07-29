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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خارطة الطريق.. الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر لجمهورية مدغشقر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو
نتيجة الثانوية العامة 2026

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن موقف مصر ثابت وداعم لجمهورية مدغشقر الشقيقة "، معربًا عن مساندتنا الكاملة، للجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها السلطات في مدغشقر لتنفيذ "خارطة الطريق" وعملية إعادة التأسيس، وتلبية طموحات شعب مدغشقر الشقيق.

ورحب الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بـ ميكائيل راندريانيرينا رئيس جمهورية مدغشقر في مدينة العلمين والوفد المرافق في بلدهم الثاني مصر، في زيارة تكتسب أهمية خاصة كونها الزيارة الرسمية الأولى له إلى مصر؛ مما يرسخ الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1970، ويجسد أيضا إرادتنا السياسية المشتركة، للارتقاء بالعلاقات الثنائية، إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مباحثات ثنائية بناءة ومثمرة مع رئيس مدغشقر أن مصر مستعدة لمشاركة خبراتها وإمكاناتها الفنية، لاسيما فى مجال بناء القدرات المؤسسية مع الأشقاء في مدغشقر لدعم مساعيها نحو إرساء دعائم الاستقرار".

واتفق الرئيسان، خلال المباحثات، على ضرورة البناء على ما يمتلكه البلدان من مقومات، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم فى تنمية وازدهار شعبينا، مستفيدين في ذلك من عضويتنا المشتركة في تجمع "الكوميسا".

وقال الرئيس السيسي "في إطار سعينا المشترك لتطوير العمل المؤسسي للتعاون الثنائي، شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، تمثل دفعة قوية لمسار علاقاتنا الثنائية".

ورحب بقرار رئيس مدغشقر بالنظر في إقامة تمثيل دبلوماسي مقيم لجمهورية مدغشقر في القاهرة، وهي خطوة نقدرها عاليًا، حيث إنها تؤكد الرغبة الصادقة في توثيق التفاعل المستمر بين بلدينا.

وبحث الرئيسان العديد من القضايا الدولية والإقليمية، واتفقا على مواصلة التنسيق المشترك لحماية أمن واستقرار دول قارتنا الأفريقية.

وفي السياق، أكد الرئيسان ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الدول الأفريقية في سياق التعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وذلك وفق المواقف الإفريقية الموحدة في هذا الشأن، وأخذا في الاعتبار أن مصر ومدغشقر تعدان ضمن أكثر الدول الأفريقية تأثرًا بها.

وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل مع مدغشقر في مواجهة التحديات البيئية استمرارا للنهج المصري الداعم للأشقاء، والذي تجلى مؤخرا في مساندتنا لمدغشقر لتجاوز الآثار التي خلفها إعصار "جيزانى".

وجدد الرئيس السيسي، في ختام كلمته، ترحيبه برئيس مدغشقر والوفد المرافق له في مصر، متمنيًا لشعب مدغشقر الشقيق كل التقدم والرفاهية والازدهار، مجددًا تطلعه لمواصلة العمل المشترك والتنسيق لما فيه الخير لبلدينا وقارتنا الأفريقية.

السيسي مدغشقر جمهورية مدغشقر

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