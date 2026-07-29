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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جاجوار لاند روفر تودع واحدة من أرخص سياراتها الـSUV للأبد

سيارات جاجوار لاند روفر
سيارات جاجوار لاند روفر
عزة عاطف
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت مجموعة "جاجوار لاند روفر" (JLR) عن القرار النهائي بإيقاف إنتاج سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات “لاند روفر ديسكفري سبورت” بحلول شهر ديسمبر من عام 2026 الجاري. 

ويضع هذا القرار حدًا لمسيرة إحدى أرخص وأبرز سيارات الفاخرة المدمجة لدى الصانع البريطاني، والتي استمرت في الأسواق العالمية لأكثر من 11 عامًا متواصلة منذ إطلاقها الأول في عام 2015 كبديلة لطراز فريلاندر.

تشديد معايير الأمان الأوروبية وتكاليف التحديث

ترتبط خطة إيقاف ديسكفري سبورت ببدء تطبيق المرحلة الجديدة من لوائح السلامة العامة الأوروبية (GSR2)، والتي تفرض تجهيز جميع السيارات الجديدة بنظم أمان متقدمة تشمل المساعدة الذكية للسرعة والفرملة التلقائية للطوارئ ونظم الحفاظ على المسار. ونظرًا لبناء ديسكفري سبورت على منصة هندسية يعود تصميمها الأولي لأكثر من 10 أعوام، فإن إعادة تطوير المعمارية البرمجية لتتوافق مع الاشتراطات الجديدة أصبحت عملية غير مجدية اقتصاديًا للشركة.

تراجع المبيعات والتحول نحو المصانع الكهربائية

شهدت المبيعات العالمية لسيارة ديسكفري سبورت انخفاضًا حادًا خلال السنوات الأخيرة؛ فبعد أن حققت السيارة أعلى معدل مبيعات في عام 2016 لتتجاوز 122000 سيارة مباعة، تراجعت الأرقام في عام 2025 لتصل إلى أقل من 12200 سيارة فقط. 

وتتزامن هذه الخطوة مع عمليات إعادة التهيئة الشاملة في مصنع هيلوود بالمملكة المتحدة لتجهيز خطوط الإنتاج لصناعة الجيل الجديد من السيارات الكهربائية القائمة على منصة EMA الهندسية.

استمرار الطرازات المباشرة وخدمات الدعم للملاك

أكدت جاكوار لاند روفر أن طرازي "رينج روفر إيفوك" و"رينج روفر فيلار" يستمران في الإنتاج والتوافر بالأسواق دون تأثر بهذه الخطوة.

كما طمأنت الشركة العملاء والملاك الحاليين باستمرار تقديم قطع الغيار الأصلية والدعم الفني الكامل والصيانة لدى الوكلاء ومراكز الخدمة المعتمدة، مع توفر المخزون الحالي للبيع في الصالات المعتمدة حتى مطلع عام 2027.

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