من روما.. الجامعة العربية تدعو إلى إجراءات عملية لضمان تنفيذ حل الدولتين

شارك السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع العاشر للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما، ممثلاً للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشهد الاجتماع عقد جلستي عمل، الأولى على مستوى الخبراء، والثانية بمشاركة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين.

وشارك الدكتور فائد مصطفى في جلستي العمل، حيث ألقى كلمة خلال أعمال الاجتماع في إطار الرئاسة المشتركة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الثامنة المعنية بـ"جهود يوم السلام"، استعرض خلالها رؤية الجامعة العربية للدور الذي ينبغي أن يضطلع به المجتمع الدولي في دعم السلام العادل والشامل، من خلال توفير حزمة متكاملة من الضمانات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعزز فرص نجاح حل الدولتين وتضمن استدامته.

الاستيطان وضم الأراضي

وأكد أن السلام لا يمكن أن يتحقق بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي، وإنما يتطلب إرادة دولية حقيقية تُترجم إلى التزامات عملية وإجراءات ملموسة تعالج جذور الصراع، وتوفر للشعب الفلسطيني أفقاً سياسياً واضحاً ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الظروف الراهنة تفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة إنهاء الصراع، محذراً من أن استمرار العدوان الإسرائيلي والإجراءات الأحادية، بما في ذلك الاستيطان وضم الأراضي وتقويض حل الدولتين، يقوض فرص تحقيق السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وشدد على أن النجاح في تنفيذ "جهود يوم السلام" يتطلب حشد دعم دولي واسع لحزمة من الحوافز والضمانات التي تواكب تنفيذ اتفاق السلام، بما يشمل دعم الاقتصاد الفلسطيني، وإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوفير الضمانات السياسية والأمنية اللازمة، بما يجعل السلام خياراً مستداماً ومجدياً لجميع الأطراف.

وأشاد الدكتور فائد مصطفى بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الثامنة، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس قناعة مشتركة بأن تحقيق السلام العادل والدائم يستدعي عملاً جماعياً منسقاً وإرادة سياسية دولية تتناسب مع حجم التحديات التي تشهدها المنطقة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن جامعة الدول العربية ستواصل العمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل ترجمة مخرجات التحالف الدولي إلى خطوات تنفيذية تسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.