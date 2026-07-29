الرئيس السيسي: ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ورئيس اتفقنا خلال مباحثاتات اليوم على ضرورة البناء على ما يمتلكه البلدان من مقومات واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية.

وأعرب الرئيس السيسي عن الاعتزاز بدور القطاع الخاص المصري في مدغشقر ومساهمته الفاعلة في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.

وأكد الرئيس السيسي على استعداد الشركات المصرية لتوسيع انخراطها في قطاعات الطاقة وإدارة وتحلية المياه والزراعة والصحة لنقل التجربة التنموية المصرية الشاملة إلى مدغشقر.

وأضاف الرئيس السيسي: نرحب بقرار رئيس مدغشقر بالنظر في إقامة تمثيل دبلوماسي مقيم لبلاده بالقاهرة.

ولفت إلى أن إقامة تمثيل دبلوماسي مقيم لمدغشقر في القاهرة تؤكد الرغبة الصادقة في توثيق التفاعل المستمر بين بلدينا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات مع رئيس مدغشقر تناولت تطورات القضايا الإقليمية والدولية وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لحماية أمن واستقرار دول القارة الأفريقية.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الدول الأفريقية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، متابعا: مصر ومدغشقر من أكثر الدول الأفريقية تأثرا بظاهرة التغيرات المناخية.

وشدد على تضامن مصر الكامل مع مدغشقر في مواجهة التحديات البيئية استمرارا للنهج المصري الداعم للأشقاء.