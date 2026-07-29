قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. حقيقة إمبراطورية لامين يامال
بعد الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن.. ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة.. والأمواج تصل إلى 3 أمتار
خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026
الرئيس السيسي: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
سقوط أسطورة مجاميع الثانوية.. كيف انتقلت المنافسة من الدرجات إلى المهارات؟
عباس شومان للطلاب الوافدين: الشرع الحنيف ترك مسائل الاجتهاد تيسيرًا على الناس
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مدغشقر في العلمين.. وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يكشف سبب الخلاف بين جون إدوارد وإدارة الزمالك

مهيب عبد الهادى
مهيب عبد الهادى
محمد بدران
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي تفاصيل جديدة بشأن رحيل جون إدوارد عن منصبه كمدير رياضي لنادي الزمالك، مؤكدًا أن الانفصال بين الطرفين تم بشكل ودي، بعدما تنازل المدير الرياضي عن الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع النادي.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال تقديمه برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، إن جون إدوارد أغلق صفحة مهمة في مشواره مع الزمالك، بعد موسم شهد تتويج الفريق بلقب الدوري، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية جاءت في ظل تأخر انطلاق فترة إعداد الفريق مقارنة بباقي أندية الدوري، إلى جانب الجدل الدائر حول شركة الكرة.

وأوضح أن تفاصيل شركة الكرة تظل شأنًا داخليًا يخص مجلس إدارة الزمالك، مؤكدًا أن الجماهير والجمعية العمومية تحاسب مجلس الإدارة على قراراته، بينما يقتصر دور الإعلام على نقل الأخبار وتحليلها.

وكشف مهيب عبد الهادي أن جون إدوارد تنازل عن الشرط الجزائي في عقده قبل رحيله، وهو ما يعكس انتهاء العلاقة بين الطرفين بشكل محترم، رغم وجود خلافات بينهما.

وأضاف أن السبب الرئيسي للخلاف تمثل في عدم توافر السيولة المالية التي طلبها المدير الرياضي للعمل خلال الموسم الجديد، موضحًا أن جون إدوارد كان يرى ضرورة توفير ميزانية واضحة يستطيع من خلالها تنفيذ خطته وإدارة ملف التعاقدات.

ونقل عبد الهادي عن جون إدوارد قوله: "أنا هشتغل إزاي؟ الموسم اللي فات اشتغلنا وتعبنا وخدنا الدوري، لكن الموسم الجديد هبدأ بنفس الظروف دي إزاي؟"، مشيرًا إلى أن المدير الرياضي طلب توفير ميزانية مناسبة، إلا أن الظروف المالية للنادي، خاصة بعد المبالغ الكبيرة التي تم سدادها للحصول على الرخصة الأفريقية، حالت دون تلبية مطالبه.

وأكد الإعلامي أن مجلس إدارة الزمالك رأى أيضًا أن إنهاء العلاقة هو الحل الأنسب، موضحًا أن الطرفين عقدا جلسة اتسمت بالتفاهم والاحترام المتبادل قبل اتخاذ قرار الرحيل.

وكشف مهيب عبد الهادي عن ملامح الهيكل الإداري الجديد داخل قطاع الكرة، مؤكدًا أن معتمد جمال أصبح المدير الفني للفريق بشكل رسمي، مع ضرورة بدء فترة الإعداد سريعًا، في حين يُعد عبد الواحد السيد الأقرب لتولي منصب مدير الكرة.

وأشار إلى أن رحيل جون إدوارد تبعه رحيل فريق عمله بالكامل، ومن بينهم عبد الناصر محمد، لافتًا إلى أن حسين السيد مرشح بقوة لتولي منصب المشرف على الكرة، مؤكدًا أنه يملك خبرات كبيرة كلاعب وقائد سابق للزمالك ومنتخب مصر، إلى جانب ما قدمه للنادي خلال الفترة الماضية.

وشدد عبد الهادي على أن الزمالك نجح في تجاوز أحد أهم التحديات بالحصول على الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن الأهم في الوقت الحالي هو تجهيز الفريق للموسم الجديد، بينما تبقى التفاصيل المالية والإدارية شأنًا يخص مجلس إدارة النادي.

وجاءت تصريحات مهيب عبد الهادي بعد ساعات من إعلان نهاية مشوار جون إدوارد داخل نادي الزمالك، إثر خلافات مع رئيس النادي حسين لبيب بشأن عدد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، وفي مقدمتها ملف المدير الفني، لتنتهي العلاقة بين الطرفين برحيل المدير الرياضي عن منصبه.

وتشهد الفترة الحالية تغييرات واسعة داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، في إطار إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط مساعي مجلس الإدارة لإعادة الاستقرار للفريق.

مهيب عبد الهادي الزمالك رحيل جون ادورد اسباب الرحيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

رئيس وزراء العراق

بعد الضربات الأمريكية السعودية .. إجراء عاجل من رئيس الوزراء العراقي

ترشيحاتنا

عصام الشوالي

أجمل محطات العمر.. عصام الشوالي يحتفل بزفاف نجله بكلمات مؤثرة

المشجع الزملكاوي بالزي الأزهري

ربنا يعينك على البط الكيني.. مشجع بالزي الأزهري يوجه رسالة للأهلي من أمام بوابة الزمالك

طارق يحيي

طارق يحيى: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم.. وعليهم الصبر من أجل استقرار النادي

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد