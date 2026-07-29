مهيب عبد الهادي يكشف سبب الخلاف بين جون إدوارد وإدارة الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي تفاصيل جديدة بشأن رحيل جون إدوارد عن منصبه كمدير رياضي لنادي الزمالك، مؤكدًا أن الانفصال بين الطرفين تم بشكل ودي، بعدما تنازل المدير الرياضي عن الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع النادي.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال تقديمه برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، إن جون إدوارد أغلق صفحة مهمة في مشواره مع الزمالك، بعد موسم شهد تتويج الفريق بلقب الدوري، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية جاءت في ظل تأخر انطلاق فترة إعداد الفريق مقارنة بباقي أندية الدوري، إلى جانب الجدل الدائر حول شركة الكرة.

وأوضح أن تفاصيل شركة الكرة تظل شأنًا داخليًا يخص مجلس إدارة الزمالك، مؤكدًا أن الجماهير والجمعية العمومية تحاسب مجلس الإدارة على قراراته، بينما يقتصر دور الإعلام على نقل الأخبار وتحليلها.

وكشف مهيب عبد الهادي أن جون إدوارد تنازل عن الشرط الجزائي في عقده قبل رحيله، وهو ما يعكس انتهاء العلاقة بين الطرفين بشكل محترم، رغم وجود خلافات بينهما.

وأضاف أن السبب الرئيسي للخلاف تمثل في عدم توافر السيولة المالية التي طلبها المدير الرياضي للعمل خلال الموسم الجديد، موضحًا أن جون إدوارد كان يرى ضرورة توفير ميزانية واضحة يستطيع من خلالها تنفيذ خطته وإدارة ملف التعاقدات.

ونقل عبد الهادي عن جون إدوارد قوله: "أنا هشتغل إزاي؟ الموسم اللي فات اشتغلنا وتعبنا وخدنا الدوري، لكن الموسم الجديد هبدأ بنفس الظروف دي إزاي؟"، مشيرًا إلى أن المدير الرياضي طلب توفير ميزانية مناسبة، إلا أن الظروف المالية للنادي، خاصة بعد المبالغ الكبيرة التي تم سدادها للحصول على الرخصة الأفريقية، حالت دون تلبية مطالبه.

وأكد الإعلامي أن مجلس إدارة الزمالك رأى أيضًا أن إنهاء العلاقة هو الحل الأنسب، موضحًا أن الطرفين عقدا جلسة اتسمت بالتفاهم والاحترام المتبادل قبل اتخاذ قرار الرحيل.

وكشف مهيب عبد الهادي عن ملامح الهيكل الإداري الجديد داخل قطاع الكرة، مؤكدًا أن معتمد جمال أصبح المدير الفني للفريق بشكل رسمي، مع ضرورة بدء فترة الإعداد سريعًا، في حين يُعد عبد الواحد السيد الأقرب لتولي منصب مدير الكرة.

وأشار إلى أن رحيل جون إدوارد تبعه رحيل فريق عمله بالكامل، ومن بينهم عبد الناصر محمد، لافتًا إلى أن حسين السيد مرشح بقوة لتولي منصب المشرف على الكرة، مؤكدًا أنه يملك خبرات كبيرة كلاعب وقائد سابق للزمالك ومنتخب مصر، إلى جانب ما قدمه للنادي خلال الفترة الماضية.

وشدد عبد الهادي على أن الزمالك نجح في تجاوز أحد أهم التحديات بالحصول على الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن الأهم في الوقت الحالي هو تجهيز الفريق للموسم الجديد، بينما تبقى التفاصيل المالية والإدارية شأنًا يخص مجلس إدارة النادي.

وجاءت تصريحات مهيب عبد الهادي بعد ساعات من إعلان نهاية مشوار جون إدوارد داخل نادي الزمالك، إثر خلافات مع رئيس النادي حسين لبيب بشأن عدد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، وفي مقدمتها ملف المدير الفني، لتنتهي العلاقة بين الطرفين برحيل المدير الرياضي عن منصبه.

وتشهد الفترة الحالية تغييرات واسعة داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، في إطار إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط مساعي مجلس الإدارة لإعادة الاستقرار للفريق.