تطوير شامل.. تجديد استراحات وصالونات مباني الركاب بمطار القاهرة| صور

تواصل شركة ميناء القاهرة الجوي تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتجديد استراحات وصالونات جميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، بما يواكب أحدث المعايير العالمية، ويعزز تجربة السفر ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوجيهات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وشملت أعمال التطوير تحديث ورفع كفاءة استراحات وصالونات الخدمة المميزة بمختلف مباني الركاب، من خلال تطوير التصميمات الداخلية بما يوفر أعلى مستويات الراحة، وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية، ومنافذ شحن الأجهزة الإلكترونية، وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة، إلى جانب تطوير مناطق الضيافة والبوفيهات، واستحداث مساحات مخصصة للاسترخاء، وتجديد دورات المياه، وتحديث الأثاث بما يتماشى مع الهوية البصرية لمطار القاهرة الدولي.

كما تضمنت خطة التطوير رفع كفاءة منطقة الترانزيت العلوي بمبنى الركاب رقم (1)، وتطوير صالونات الخدمة المميزة والعلاقات العامة ومدخل كبار الزوار بمبنى الركاب رقم (2)، بالإضافة إلى تطوير استراحات مبنى الركاب رقم (3)، والتي تشمل CAC Lounge، واستراحة "الميسان" التابعة لمصر للطيران، والاستراحات الحكومية، وصالونات كبار الزوار والخدمة المميزة، فضلاً عن تطوير صالونات مبنى الرحلات الموسمية وتجهيزها بكافة وسائل الراحة والترفيه.



وفي إطار الارتقاء بخدمات الضيافة، قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتسويق وتشغيل صالونات الدرجة الأولى ورجال الأعمال بالتعاون مع Plaza Premium Group العالمية، لتعمل تحت العلامة التجارية CAC Lounge by Plaza Premium Group، بما يضمن تقديم خدمات تضاهي أفضل صالات المطارات الدولية.

وأكد المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن تطوير استراحات وصالونات مباني الركاب يأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية الخدمية بالمطار، بما يسهم في توفير تجربة سفر أكثر راحة وتميزاً للمسافرين، ويعزز من تنافسية مطار القاهرة الدولي على المستويين الإقليمي والدولي.