لبداية الأسبوع .. تحذير عاجل من حرارة الجو على المواطنين

مع عودة الارتفاع في درجات الحرارة، تتجدد التحذيرات من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويؤكد الأطباء أن الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب كميات كافية من المياه يعد خط الدفاع الأول لمواجهة موجات الحر، إلى جانب تجنب التعرض للشمس خلال ساعات الذروة، واتباع الإرشادات الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بالإجهاد الحراري أو الجفاف، حفاظًا على الصحة وسلامة المواطنين.

الشمس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الموجة الحارة لا تزال مستمرة خلال هذه الفترة، لذلك ينصح مرضى القلب ومرضى السكري بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الشمس

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الجميع مطالبون بتناول كميات كافية من المياه، مع ضرورة الاهتمام بصغار السن وكبار السن، والحرص على توفير المياه لهم بشكل مستمر.

ولفت إلى أن المواطنين، خلال فصل الصيف، ينبغي أن يحرصوا على تناول الفواكه الموسمية، مؤكدًا أن الله أنعم علينا بتنوع كبير في الفواكه، ولكل نوع منها فوائد صحية للجسم.

وأشار إلى أنه يطالب المدخنين بالإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أن التدخين يسبب العديد من المشكلات الصحية، خاصة أمراض القلب، داعيًا الجميع إلى الحذر والاهتمام بصحتهم.

كشف محمود القياتي، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين عن الأيام الماضية.

بداية الأسبوع المقبل

وأضاف أن الارتفاع مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ولكن لا يوجد ارتفاعات قوية في درجات الحرارة مثل التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي.

واسترسل: درجات الحرارة ليلا تتراوح بين 26 إلى 27 ولكن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع للأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

وحذر من أن ارتفاع الأمواج اليوم أعلى وأقوي من الايام الماضية لتصل إلى 3 متر، مضيفا: هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

​درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة)



​القاهرة الكبرى: العظمى 38، المحسوسة 40

​الوجه البحري: العظمى 37، المحسوسة 39

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35، المحسوسة 38

​شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 41

​جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43.