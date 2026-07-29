قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري
رئيس مدغشقر: زيارتي لمصر تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين
ضبط 2 طن شاي مجهول المصدر يُعبأ داخل عبوات علامات شهيرة بالجيزة
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي توضح ملابسات حادث الخصوص: لا إصابات بين الركاب
إقبال كثيف على حجز أراضي «مسكن».. آلاف المواطنين يسجلون إلكترونيا
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا إنتاج النصر للسيارات
الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان التوقيع علي 5 مذكرات تفاهم بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لبداية الأسبوع .. تحذير عاجل من حرارة الجو على المواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو
نتيجة الثانوية العامة 2026

مع عودة الارتفاع في درجات الحرارة، تتجدد التحذيرات من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. 

ويؤكد الأطباء أن الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب كميات كافية من المياه يعد خط الدفاع الأول لمواجهة موجات الحر، إلى جانب تجنب التعرض للشمس خلال ساعات الذروة، واتباع الإرشادات الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بالإجهاد الحراري أو الجفاف، حفاظًا على الصحة وسلامة المواطنين.

صورة ارشيفية
الشمس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الموجة الحارة لا تزال مستمرة خلال هذه الفترة، لذلك ينصح مرضى القلب ومرضى السكري بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

حالة الطقس
الشمس

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الجميع مطالبون بتناول كميات كافية من المياه، مع ضرورة الاهتمام بصغار السن وكبار السن، والحرص على توفير المياه لهم بشكل مستمر.

ولفت إلى أن المواطنين، خلال فصل الصيف، ينبغي أن يحرصوا على تناول الفواكه الموسمية، مؤكدًا أن الله أنعم علينا بتنوع كبير في الفواكه، ولكل نوع منها فوائد صحية للجسم.

وأشار إلى أنه يطالب المدخنين بالإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أن التدخين يسبب العديد من المشكلات الصحية، خاصة أمراض القلب، داعيًا الجميع إلى الحذر والاهتمام بصحتهم.

كشف محمود القياتي، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين عن الأيام الماضية.

بداية الأسبوع المقبل

 

وأضاف أن الارتفاع مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ولكن لا يوجد ارتفاعات قوية في درجات الحرارة مثل التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي.

واسترسل: درجات الحرارة ليلا تتراوح بين 26 إلى 27 ولكن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع للأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

وحذر من أن ارتفاع الأمواج اليوم أعلى وأقوي من الايام الماضية لتصل إلى 3 متر، مضيفا: هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

​درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة)


​القاهرة الكبرى: العظمى 38، المحسوسة 40

​الوجه البحري: العظمى 37، المحسوسة 39

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35، المحسوسة 38

​شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 41

​جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43.

درجات الحرارة الشمس الإجهاد الحراري جمال شعبان الدكتور جمال شعبان القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

الزمالك

خالد الغندور يعلق على تصريحات أحمد مجاهد بشأن أزمة رخصة الزمالك

منتخب مصر للبوتشا

ثلاث ذهبيات وبرونزيتان لمصر في بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة

انتقادات واسعة لخطة "فيفا" لبيع حصة في الحقوق التجارية لبطولاته مقابل 4.2 مليار دولار

انتقادات واسعة لخطة "فيفا" لبيع حصة في الحقوق التجارية لبطولاته مقابل 4.2 مليار دولار

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد