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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأرصاد" تُحذر من "القاتل المجهول": تيار السحب المائي .. كيف تنقذ نفسك من الغرق؟

هيئة الأرصاد
هيئة الأرصاد
نورهان خفاجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

جددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها العاجلة للمواطنين والمصطافين من خطورة التعرض لـ "تيار السحب" (Rip Current)، والذي وصفتْه بـ "القاتل المجهول"، مؤكدة أنه يُعد أحد الأسباب الرئيسية لحالات الغرق على الشواطئ نتيجة لعدم وعي الكثيرين بخصائصه وكيفية التعامل معه.

وأوضحت الهيئة أن تيار السحب هو تيار مائي شديد يتحرك بسرعة كبيرة من الشاطئ باتجاه عمق البحر، حيث تترواح سرعته بين 0.5 إلى 2.5 متر في الثانية، وهو ما يجعله أسرع من أي سباح أولمبي، وتبدأ خطورته عادة من عمق يصل إلى متر تقريباً.

كيف يتشكل تيار السحب؟

يحدث تيار السحب في معظم الشواطئ الرملية التي تشهد أمواجاً مرتفعة؛ حيث تحتاج المياه التدفقية مع الأمواج للعودة مجدداً إلى عمق البحر، فتندفع بقوة عبر القنوات الرملية كأنها نهر سريع الحركة داخل البحر، جارفةً معها أي شيء في طريقها إلى الداخل.

وأكدت "الأرصاد" أنه لا يُشترط أن يكون الطقس سيئاً لتشكل هذه التيار، بل يمكن أن يحدث في أيام صافية وهادئة ومشمشة على أي شاطئ توجد به أمواج متكسرة.

كيف تتعرف على منطقة السحب بالعين المجردة؟

دعت هيئة الأرصاد إلى التدقيق في حالة المياه قبل النزول، ورصد العلامات التالية للتعرف على مناطق السحب:

  • هدوء ظاهري: ظهور منطقة من المياه هادئة أو بدون أمواج متكسرة مقارنة بالمناطق المحيطة بها عن اليمين واليسار.
  • تغير اللون: ظهور المياه بلون أغمق أو معكرة بالرمال بدرجة أكبر من باقي الشاطئ.
  • كثافة الزبد: تجمّع الزبد المتكون على سطح الماء بكثافة أعلى من المناطق المجاورة.

كيف تتصرف إذا وقعت داخل تيار السحب؟

وجهت الهيئة مجموعة من التعليمات الإرشادية الحاسمة للحفاظ على الحياة عند الوقوع في تيار السحب:

  • الهدوء التام: المحافظة على الثبات والانضباط النفسي وعدم الهلع.
  • عدم المقاومة للداخل: يُحظر تماماً السباحة مباشرة باتجاه الشاطئ ضد التيار؛ لأن ذلك يستنفذ طاقة السباح بالكامل ويؤدي للغرق مع أول موجة.
  • السباحة الموازية: الحل الأصح هو السباحة بشكل موازٍ لخط الشاطئ حتى الخروج التام من نطاق تيار السحب، ومن ثم السباحة بمساعدة الأمواج للعودة بأمان إلى البر.
هيئة الأرصاد تيار السحب المائي الشواطئ أمواج البحر

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