أنغام ترفع سقف التشويق.. «مسافرة بعيد» ثالث مفاجآت ألبومها الجديد

واصلت المطربة أنغام إثارة حماس جمهورها لألبومها الجديد، بعدما كشفت عن ثالث أغاني الميني ألبوم، والتي تحمل اسم «مسافرة بعيد»، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت أنغام، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، مقطعًا من الموسيقى الخاصة بالأغنية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، لتواصل بذلك حملة التشويق التي تسبق إصدار الألبوم، وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي ينتظر طرح الأغنية كاملة.

وسبق أن أعلنت أنغام عن أولى أغنيات الألبوم، وهما «بعدك وجع» و«دى روحي»، فى إطار الحملة الترويجية للعمل الجديد، الذى تستعد لإطلاقه بالتزامن مع موسم صيف 2026، وسط ترقب كبير من جمهورها.

يُذكر أن أنغام كانت أحيت حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قدمت باقة من الأغانى الوطنية التى لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

وقدمت خلال الحفل أغنية «بلدى التاريخ»، إلى جانب عدد من أشهر الأغانى الوطنية، من بينها: «يا أغلى اسم فى الوجود»، و«مصر عادت»، و«على الربابة»، فى أجواء احتفالية عكست روح الانتماء والفخر بالوطن.