تامر عاشور يعلن سحب ألبوم مراية الحب من “أنغامي”.. وإزالة جميع أعماله من المنصة قريبًا

كشف الفنان تامر عاشور عن سحب ألبومه الجديد "مراية الحب" من منصة أنغامى، مؤكدًا أن جميع أعماله الغنائية ستُزال من المنصة خلال الفترة المقبلة.

وكتب تامر عاشور عبر حسابه الرسمى على منصة اكس : "تم سحب ألبوم «مراية الحب» من على منصة أنغامى، وسيتم سحب جميع المحتوى الخاص بالفنان قريبًا. تقدروا تسمعوا جميع أغانى تامر عاشور على جميع المنصات".

ولم يكشف تامر عاشور عن أسباب سحب الألبوم أو إزالة محتواه من أنغامى، مكتفيًا بتوجيه جمهوره للاستماع إلى أغانيه عبر باقى المنصات الموسيقية.

وخلال الساعات الأخيرة استطاع النجم تامر عاشور أن يفرض سيطرته الكاملة على قوائم الأكثر تداولاً (Trending) حيث ​حقق عاشور هيمنة مطلقة على قائمة الموسيقى الأكثر استماعاً وتداولاً على منصة يوتيوب، حيث احتلت أغانيه المراكز الثلاثة الأولى متتالية وهي "جدع" و"مراية الحب" و"آسف".



​ولم تتوقف حالة النجاح عند المنصات الموسيقية فقط، بل امتدت لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة منصة تيك توك ومحركات البحث التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البحث حول ألبوم مراية الحب.