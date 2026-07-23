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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاستقبله بـ الرفيسة.. رد فعل مفاجئ من جدة لامين يامال بعد تتويجه بالمونديال

لامين يامال وجدته
لامين يامال وجدته
محمد بدران

أعربت فاطمة نصراوي، جدة النجم الإسباني لامين يامال، عن سعادتها الكبيرة بتتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، مؤكدة أنها عاشت لحظات من التوتر الشديد خلال المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

وقالت فاطمة نصراوي، في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيدة جدًا، كنت متوترة أثناء المباراة، شكرًا لإسبانيا وللجميع!".

وأضافت أنها تستعد لاستقبال حفيدها بطريقة خاصة فور عودته، قائلة: "عندما يعود لامين، سأُعدّ له الرفيسة (أكلة مغربية)، وسأطبخ له كل ما يرغب فيه".

وكان المنتخب الإسباني قد توج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقدم منتخب إسبانيا مشوارًا استثنائيًا طوال البطولة، معتمدًا على أسلوبه المعروف في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يحسم اللقب العالمي على حساب منتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف النجمة الثانية إلى خزائنه ويؤكد عودة "الماتادور" إلى قمة الكرة العالمية.

ويعد لامين يامال أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني خلال البطولة، بعدما قدم مستويات لافتة أسهمت في تتويج "لاروخا" باللقب العالمي، ليواصل كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية رغم صغر سنه.

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