ياسر جلال يحتفي بتفعيل قانون حق الأداء العلني: لحظة يُرد فيها الحق ويشرق فيها فجر العدالة

شارك الفنان ياسر جلال، عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، بيانًا صادرًا عن نقابة المهن التمثيلية بشأن تفعيل قانون «حق الأداء العلني»، والذي وصفته النقابة بأنه «الانتصار التاريخي» للفنانين.

وجاء في البيان: “في لحظة فارقة من تاريخ الإبداع الوطني، وبعد رحلة نضال خاضتها أجيال متعاقبة، تعلن القوى الناعمة المصرية الانطلاقة التنفيذية الفعلية لتفعيل قانون “حق الأداء العلني”، إعمالًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002. إنها وثيقة شرف استثنائية تُستعاد بها الكرامة وتُصان بها الحقوق”.

وتابع: "إلى أساتذتنا العظام.. وأرواح روادنا الخالدين: هنيئًا لكم هذا اليوم المجيد، ونخاطبكم اليوم ببالغ الفخر والوفاء: “اطمئنوا.. فقد كنا على قدر المسؤولية، وحملنا الأمانة بإخلاص حتى أوصلنا الرسالة إلى غايتها الشامخة، ورددنا الحق إلى أصحابه”.

وأضاف: “وإلى شباب المبدعين.. وفرسان الغد: افتخروا بمهنتكم واطمئنوا لمستقبلكم، فإن نضال العقود الماضية أثمر اليوم حصنًا تشريعيًا حاسمًا، يصون حقوقكم ويؤمن مسيرة الأجيال القادمة. طويت عقود الانتظار، وبدأ تفعيل عهد صون حقوق الفنانين في تفعيل حق الأداء العلني”.

واختتم: “هنيئًا لمصر بمبدعيها.. وهنيئًا للفن المصري بانتصاره التاريخي عاشت مصر عزيزة بمبدعيها”.