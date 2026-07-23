بردا وسلاما.. ليلى علوي تدعم شعبي الجزائر وتونس في ظل حرائق الغابات

وجهت الفنانة ليلى علوى، الدعم لشعبي تونس والجزائر، على خلفية حرائق الغابات وموجة الحر الشديدة التى تشهدها عدة مناطق.

وكتبت ليلى علوى عبر حسابها الرسمى على فيسبوك: “قلبى موجوع على ما يمر به أهلنا فى تونس والجزائر فى ظل موجة الحر القاسية، والتى خلفت مشاهد صعبة لا يمكن أن تمر من دون أن تمس القلب”.

وأضافت: “كل التضامن مع الشعبين الشقيقين، ومع كل أسرة تعيش الخوف والقلق فى هذه الأيام، أسأل الله أن يجعلها بردا وسلاما على تونس والجزائر، وأن يحفظ أهلهما من كل سوء، ويرحم الضحايا، ويشفى المصابين، ويمنح الجميع القوة لتجاوز هذه المحنة”.

واختتمت ليلى علوي قائلة: “اللهم احفظ بلادنا العربية كلها”.