مسلم يكشف لـ«صدى البلد» كواليس أغنية كلام ماما والتعاون مع بوسي.. فيديو

أعرب الفنان مسلم عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته أغنية «كلام ماما»، الأغنية الدعائية لفيلم «خلي بالك من نفسك»، والتي طُرحت وحققت تفاعلًا واسعًا وإشادات كبيرة من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وفي لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، قال مسلم إنه سعيد للغاية بالتعاون للمرة الثانية مع الفنانة بوسي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا في أغنية «بابا»، مؤكدًا أن بينهما حالة من التفاهم الفني انعكست على الأغنية الجديدة.

وأضاف مسلم أن «كلام ماما» أغنية مبهجة تتناسب مع أجواء فيلم «خلي بالك من نفسك»، مشيرًا إلى أن التحضيرات الخاصة بها استغرقت يومين فقط ما في تسجيل الأغنية، حتى خرجت بالشكل الذي يرضيه ويرضي فريق العمل.

وأكد أنه سعيد بالمشاركة في الأغنية الدعائية للفيلم، متمنيًا النجاح لجميع صناعه، ووجّه التهنئة إلى النجمة ياسمين عبد العزيز، والنجم أحمد السقا، وجميع أبطال وصناع فيلم «خلي بالك من نفسك»، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح

وأشار مسلم إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها منذ طرح الأغنية،

ويضم فيلم «خلي بالك من نفسك» نخبة من النجوم، ياسمين عبد العزيز، وأحمد السقا، ومحمد رضوان، ولبلبة، وغادة فلفل، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف هدى الإتربي، وكريم فهمي، ونوران ماجد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، من خلال سلسلة من المواقف غير المتوقعة التي تقلب حياة أبطاله رأسًا على عقب، لتتصاعد الأحداث في أجواء مليئة بالمفارقات والإثارة.

الفيلم من تأليف شريف الليثي ، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي، وقد طُرح بدور العرض السينمائي في مصر و الوطن العربي وحقق نجاحًا كبيرًا، وسط إشادات من الجمهور وتفاعل واسع مع أحداثه وأبطاله، بالتزامن مع النجاح الذي حققته الأغنية الدعائية كلام ماما.

https://youtube.com/shorts/1xwfLSceFSw?si=3bcHjqLxN0Etsh17