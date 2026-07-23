أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة.. تفاصيل خطة تطوير منظومة الدعم ومنافذ صرف السلع

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا شهدنا ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم الأربعاء، حيث سجلت القاهرة الكبرى أعلى درجات حرارة منذ بداية فصل الصيف، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى بلغت 39 درجة مئوية، بينما وصلت المحسوسة إلى نحو 41 درجة؛ بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

شمس البارودي: «عاشرت الفنانين عمري كله وأعرف حجم معاناتهم»

قالت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، إنها فوجئت بدعوتها للمشاركة في مناقشات ملف حق الأداء العلني، موضحة أنها ليست عضوة في نقابة المهن التمثيلية منذ سنوات، وقالت: «أنا آخر واحدة تُسأل»، لافتة إلى أن التواصل تم عبر نجلها عمر بعد اتصال من النائب والفنان ياسر جلال والدكتور أشرف زكي.

بعد تنقية بطاقات التموين.. الحكومة تكشف خطة تطوير منظومة الدعم ومنافذ صرف السلع

تواصل الحكومة تنفيذ خطة تطوير منظومة الدعم والتموين، بالتزامن مع استكمال عمليات تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الإسكان: رقمنة تخصيص الأراضي لتسريع الاستثمار وتبسيط الإجراءات

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، بدء تشغيل منظومة إلكترونية جديدة لتخصيص الأراضي، تتيح للمستثمرين إنهاء جميع الإجراءات رقميًا دون الحاجة إلى التردد على مقار الجهات الحكومية

رئيس البحوث الفلكية يطمئن المصريين: مصر تشهد زلزالًا كل يومين.. وهذا سبب عدم الشعور به

طمأن الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المواطنين بشأن النشاط الزلزالي في مصر، مؤكدًا أن تعرض البلاد لهزات أرضية بشكل متكرر يعد ظاهرة طبيعية لا تستدعي القلق، في ظل طبيعة الحركة المستمرة للقشرة الأرضية.

نقيب الأطباء: العدالة تبدأ بتحقيق نزيه في أزمة مستشفى قنا العام

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن واقعة مستشفى قنا العام تستوجب تحقيقًا شفافًا يكشف جميع ملابساتها، مشيرًا إلى أن ما حدث أثار حالة من الاستياء، الأمر الذي يتطلب التعامل معه بمنتهى الجدية والموضوعية.

الزراعة: اتحاد منتجي الدواجن طلب الدعم في التوسع للوصول لأسواق جديدة لتصدير الفائض

أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أنه نتواصل بشمل مستمر مع إتحاد منتجي الدواجن لتطوير صناعة الدواجن، والعمل على دراسة ومعرفة الإحتياجات المستمرة.

إيريك أوشلان: مصر أكبر اقتصاد في المنطقة ودورها محوري في نقل الخبرات

أعرب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن أمله في أن يعم السلام في المنطقة، موضحًا: "جميعنا نتوق إلى السلام وسيكون ذلك أفضل لإنقاذ الأرواح".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إيران ستدفع ثمناً باهظاً جراء مقتل جنود أمريكيين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ إيران ستدفع ثمنا باهظا جراء مقتل جنود أمريكيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

رئيس لجنة مصنعي السكر: 3 أو 4 تجار يسيطرون على 80% من سوق السكر في مصر

كشف المهندس محمود فودة، رئيس لجنة مصنعي السكر، عن أبرز التحديات التي تواجه صناعة السكر في مصر، مؤكدًا أن الأزمة الحالية لا تعود إلى نقص الإنتاج، وإنما إلى احتكار عدد محدود من التجار للسوق، إلى جانب تراكم المخزون داخل المصانع، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين دون أن ينعكس ذلك على أسعار السكر للمستهلك.