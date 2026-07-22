شمس البارودي: «عاشرت الفنانين عمري كله وأعرف حجم معاناتهم»

قالت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، إنها فوجئت بدعوتها للمشاركة في مناقشات ملف حق الأداء العلني، موضحة أنها ليست عضوة في نقابة المهن التمثيلية منذ سنوات، وقالت: «أنا آخر واحدة تُسأل»، لافتة إلى أن التواصل تم عبر نجلها عمر بعد اتصال من النائب والفنان ياسر جلال والدكتور أشرف زكي.

واستعادت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، تفاصيل قرارها بترك النقابة عقب اعتزالها الفن، موضحة أن ذلك جاء بإرادتها الكاملة، وقالت إنها طلبت بنفسها شطب عضويتها لأنها لم تعد ترغب في العمل الفني، مضيفة: «قلت خلاص أنا مش عايزة أشتغل، فملوش لازمة أبقى في النقابة»، مؤكدة أن هذا هو السبب في استغرابها من طرح الأسئلة عليها حول الملف.

ورغم ذلك، شددت الفنانة المعتزلة على تأييدها لحق الأداء العلني، مؤكدة أنها تتحدث باعتبارها عاشت سنوات طويلة بين الفنانين وكانت واحدة منهم، فضلاً عن أن نجلها عمر يعمل بالمجال الفني.

وقالت إن هذا الحق «مهم جداً جداً خصوصاً لصغار الفنانين»، مشيرة إلى أن هناك معاناة يتعرض لها بعض الفنانين، وأن الأجور في الماضي لم تكن بالمستويات الحالية، الأمر الذي يجعل تفعيل هذا الحق وسيلة لدعمهم والحفاظ على حقوقهم المالية.

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