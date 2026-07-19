هفضل أصون عهد الهوى.. شمس البارودي تخطف القلوب برسالة وفاء إلى حسن يوسف

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جمهورها بصورة جمعتها بزوجها الراحل الفنان حسن يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مرفقة إياها بكلمات مؤثرة عبّرت من خلالها عن وفائها لذكراه.

وكتبت شمس البارودي: "أما أنا مهما جرى حفضل أصون عهد الهوى، وإن غبت أيام ولا سنين، حفضل أنا.. حفضل أنا.. برضه أنا"، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين حرصوا على الدعاء للفنان الراحل واستذكار مسيرته الفنية.

وكانت شمس البارودي قد ابتعدت عن الساحة الفنية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما أعلنت اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، وكانت آخر مشاركاتها السينمائية من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، والذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام.

ورحل الفنان حسن يوسف في أكتوبر 2024 عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عشرات الأعمال السينمائية والدرامية التي رسخت اسمه كواحد من أبرز نجوم الفن المصري، وظل حاضرًا في ذاكرة جمهوره بأعماله المميزة ومسيرته الطويلة.