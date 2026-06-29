شمس البارودي: بحبك يا بلدي.. مصر أم الدنيا ومهبط الرسالات

أعربت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن حبها الكبير لمصر، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عبّرت فيها عن اعتزازها بتاريخ الوطن ومكانته الحضارية والدينية، مؤكدة أن مصر ستظل بلد الخير والأصالة.

وكتبت شمس البارودي في منشورها: "بحبك يا بلدي، بحب هواكي وناسِك الطيبة وأصالة جمالك وروحك الخيّرة، بتحضني شعبك وبتطبطبي عليه، وفي كل محنة بحنيتك تحاوطيه. حلوة قوي يا مصر، يا أصل الدنيا ومهبط الرسالات، وللعالم كله صدّرتِ الرسالات والأنبياء، حتى خاتمهم حبيبي محمد أحب مصر وتزوج من مصر، وسيدنا موسى وسيدنا عيسى لامست أقدامهما أرض مصر".

وأضافت أن مصر ستظل صاحبة مكانة خاصة في القلوب، بما تمتلكه من تاريخ عريق وحضارة ممتدة عبر آلاف السنين، فضلًا عن مكانتها الدينية التي جعلتها محطة للعديد من الأنبياء والرسالات السماوية.

وتحرص شمس البارودي بين الحين والآخر على مشاركة جمهورها بمنشورات ذات طابع ديني ووطني عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحظى عادة بتفاعل كبير من متابعيها.