رسالة وفاء من شمس البارودي إلى زوجها الراحل حسن يوسف

أحيت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكرى يوم الأب العالمي برسالة مؤثرة، استعادت خلالها ذكرياتها مع والدها الراحل، كما وجهت كلمات حب وامتنان إلى زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، مشيدة بدوره كأب وما قدمه لأبنائه طوال حياته.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على "فيسبوك": "ونعم الأب كنت يا أبي الجميل، ويا زوجي الفنان حسن يوسف، نعم الأب الحنان والعطاء والبذل وإنكار الذات من أجل تحقيق كل ما يتمناه الأبناء".

وأضافت: "ونعم الأب يا حبيبي، يا أبويا، ونعم الأب يا روحي، يا توأم روحي، يا غالي، يا حبيبي، يا حسن، يا هدية ربنا ليا ولولادك، يا حبيبي، يا حسونة".

آخر أعمال الفنانة شمس البارودي

كانت أخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات.

رحيل الفنان حسن يوسف بعد مسيرة حافلة من الأعمال الفنية

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.