شمس البارودي تعليقا على قانون الأحوال الشخصية: بناء الأسرة يبدأ بالتوعية

أبدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رأيها بشأن قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن الحل الحقيقي للمشكلات الأسرية لا يكمن في إصدار المزيد من القوانين، وإنما في توعية الزوجين بمعنى الزواج وقدسية تكوين الأسرة.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "عن قانون الأحوال الشخصية.. أنا شايفة الكلام ده فعلًا صح صح، للأسف هو جواز ولا خناقة؟ وليه وصلتوا المرأة بقت شريرة؟ وكل ده مش من الإسلام".

وأضافت أن التركيز يجب أن يكون على تأهيل المقبلين على الزواج، قائلة: "بدل القوانين دي علموا الاتنين يعني إيه زواج، يعني إيه بناء بيت وأسرة".

وأكدت الفنانة المعتزلة أن كلا الزوجين بحاجة إلى إدراك مسؤوليات الحياة الزوجية، وفهم قدسية هذا الارتباط كما جاء في تعاليم الدين الإسلامي، مشددة على أن بناء الأسرة يبدأ بالوعي والاحترام المتبادل قبل أي تشريعات أو قوانين.

واختتمت شمس البارودي رسالتها بالتأكيد على أن الزوجين يجب أن يتعلما معنى الزواج الحقيقي وقدسيته، قائلة: "الاتنين لازم يتعلموا ويعرفوا قدسية هذا الارتباط كما بلغنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم".