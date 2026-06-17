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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف بصورة من المنتزه: قلبي وجعني

شمس البارودي وحسن يوسف
شمس البارودي وحسن يوسف
يارا أمين

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” قصة مؤثرة عن صورة جمعتها بزوجها الراحل حسن يوسف، خلال تواجدهما في منطقة المنتزه.

وكتبت شمس البارودي في منشورها: “شمس البارودي تروي قصة صورة جمعتها بأسرتها.. منزلنا المتواضع الجميل.. الروح والريح والمكان.. كان صعب عليا من وقت ما جيت من خمس أيام، تكالبت عليا كل الذكريات الجميلة وقلبي وجعني قوي، وفضل معلق على الوجع.”

وأضافت: “وأنا مش عاوزة أصرح علشان ماضيقش عمر بس، فعلًا فضل تقيل مش عاوز يروح، حتى قرأت سورة البقرة، وقعدت أكلم حبيبي بصوت وأنا لوحدي في الأوضة.”

وأثار منشور شمس البارودي تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، الذين حرصوا على مواساتها والدعاء للفنان الراحل حسن يوسف بالرحمة، معبرين عن تأثرهم بالكلمات التي استحضرت بها ذكرياتها معه، وما زالت تعكس حجم الحنين الذي تشعر به بعد رحيله.

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