إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسباً لتصعيد محتمل مع إيران

أفاد مسؤول أمني إسرائيلي لموقع "واللا" العبري بأن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على جاهزية عالية تحسبا لحدوث تصعيد مع إيران.

وأضاف المصدر لموقع "واللا" أن التنسيق مع الجيش الأمريكي "مستمر ووثيق".

و من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن إيران تواجه "قطع الرأس" إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين .

وأوضح ترامب "أعتقد أننا قد نحصل على شيء ما، لكنني أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل قطع رؤوسهم"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تبدأ المفاوضات، التي ستُعيد فتح مضيق هرمز وتُمهّد الطريق أمام إيران لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، خلال اليوم أو اليومين المقبلين.

وأضاف: "المرحلة الأولى هي فتح المضيق.. أما المرحلة الثانية فستكون نزع السلاح النووي، وهذا سيستغرق بعض الوقت".

ولفت ترامب إلى أنه قرر التريث في إصدار أوامر للقوات الأمريكية بتنفيذ ضربات واسعة النطاق جديدة ضد إيران؛ بناءً على طلب حلفاء الخليج وهم قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.