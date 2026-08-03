وزيرا خارجية البحرين والأردن يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، في اتصال هاتفي، مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، مسار العلاقات الثنائية التي تربط بين البحرين والأردن، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنفع على الشعبين.

كما ناقش الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق والتشاور السياسي في مختلف المحافل الدولية حيال مختلف التحديات.