ماس كهربائي يشعل النيران بشقة سكنية في سوهاج.. والحماية المدنية تسيطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما كشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي بالوحدة الخارجية لجهاز تكييف.

ماذا حدث؟

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء الشقة أو العقارات المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب بالوحدة الخارجية لجهاز تكييف مثبت بغرفة نوم داخل شقة سكنية مملوكة لشخص في العقد الخامس من العمر، يقيم بذات العنوان، واقتصرت التلفيات على الجزء الذي اشتعل به الحريق، دون تسجيل أي إصابات بين قاطني الشقة أو الجيران.

وبسؤال مالك الشقة، أيد ما أسفرت عنه المعاينة، مؤكدًا أن سبب اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي بجهاز التكييف، مشيرًا إلى أنه لا يشتبه في وجود شبهة جنائية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.