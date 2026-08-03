مدير أمن سوهاج يقود حملة مرافق موسعة تُعيد الانضباط لمنطقة العارف بالله

شهدت منطقة العارف بالله بمدينة سوهاج، تنفيذ حملة مرافق مكبرة استهدفت رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري، برئاسة اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

وشارك في الحملة قيادات مديرية الأمن، وإدارة المرافق، وضباط وأفراد الشرطة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، حيث تم المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة العارف بالله، للتعامل مع مختلف صور الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

ماذا حدث؟

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من الإشغالات الثابتة والمتحركة، شملت تعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الأرصفة وحرم الطريق.

وذلك إلى جانب رفع الحواجز والعوائق التي تعوق الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، خلال متابعته الميدانية للحملة، أن الحملات ستتواصل بصورة يومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، ولن يُسمح بأي تجاوزات أو تعديات على الطريق العام، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة دون معوقات.

وأضاف أن مديرية أمن سوهاج مستمرة في تنفيذ خططها الأمنية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لتحقيق الانضباط بالشوارع، والقضاء على المظاهر العشوائية، والتصدي لكافة صور المخالفات التي تؤثر على الحركة المرورية أو تشوه المظهر الحضاري.

ولاقت الحملة ارتياحًا بين المواطنين وأصحاب المحال الملتزمين، الذين أشادوا بالجهود الأمنية المبذولة لإعادة الانضباط إلى المنطقة، مؤكدين أن استمرار تلك الحملات يسهم في الحد من العشوائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك فضلًا عن تحقيق السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري يليق بمدينة سوهاج.