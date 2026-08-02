محافظ سوهاج يشهد افتتاح مشروع دعم وتطوير مركز الأورام.. صور

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد كمال سليمان نائب المحافظ، مراسم افتتاح مشروع دعم وتطوير مركز أورام سوهاج، والذي تضمن افتتاح جهاز زراعة النخاع والأجهزة الطبية الداعمة التي ساهمت مؤسسة مصر الخير في توفيرها.

وذلك في إطار الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، والدكتور حاتم أمين مدير مركز أورام سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية، وممثلي المؤسسة.

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية متطورة للمواطنين، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة مصر الخير، كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وأوضح المحافظ أن مركز أورام سوهاج يعد أحد الصروح الطبية الرائدة في تقديم خدمات علاج الأورام وزراعة النخاع، ولا يقتصر دوره على خدمة أبناء المحافظة فحسب، بل يمتد ليخدم المرضى من مختلف محافظات الصعيد، مما يجعل دعمه بالأجهزة الطبية الحديثة خطوة مهمة نحو تعزيز قدرته على تقديم خدمات علاجية متخصصة وفق أعلى المعايير.

وتفقد المحافظ، خلال جولته بالمركز، جهاز قياس كثافة العظام "ديكسا سكان"، كما تفقد قسم العلاج الكيماوي، والأقسام الداخلية، ووحدة زراعة النخاع، واطلع على إمكانيات الأجهزة الجديدة وآليات استخدامها في خدمة المرضى، وقد التقى عدد من المرضى وأسرهم، واطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وشمل مشروع الدعم الذي قدمته مؤسسة مصر الخير توفير جهاز زراعة النخاع بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويستخدم في عمليات زراعة النخاع لمرضى سرطان الدم وحالات فشل تكوين مكونات الدم.

ويخدم الأطفال والبالغين، بالإضافة إلى جهاز "ديكسا سكان" لقياس كثافة العظام وتحديد الجرعات العلاجية المناسبة لمرضى الأورام، بتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه، إلى جانب توفير عدد (2) جهاز غسيل كلوي بتكلفة 1.7 مليون جنيه، فضلًا عن أجهزة ومستلزمات طبية لدعم وحدات العلاج الكيماوي، تشمل أجهزة مونيتور، وكراسي جلسات العلاج الكيماوي، وأسرة للمرضى، بتكلفة 600 ألف جنيه.

وفي ختام الفعاليات، كرم محافظ سوهاج قيادات مؤسسة مصر الخير، تقديرًا لإسهاماتهم ودورهم البارز في دعم مرضى الأورام وتطوير الخدمات الصحية بالمركز، كما كرم طلاب كلية الحقوق دفعة 2026، تقديرًا لمبادرتهم المجتمعية بالتبرع بجهاز طبي لصالح وحدة زراعة النخاع.

واكد أن هذه النماذج المشرفة تعكس روح المسئولية المجتمعية وتعزز ثقافة المشاركة في دعم القطاع الصحي، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.