في جراحة استغرقت 7 ساعات.. مستشفى سوهاج الجامعي ينهي شلل ذراع طفل عمره 11 عامًا

حقق الفريق الطبي بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى سوهاج الجامعي إنجازًا طبيًا جديدًا، بعد نجاحه في إجراء جراحة دقيقة لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا، كان يعاني من شلل كامل بالذراع نتيجة إصابة بالضفيرة العصبية، وذلك في عملية معقدة استغرقت نحو 7 ساعات.



أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن إصابات الضفيرة العصبية تُعد من أكثر الجراحات تعقيدًا، نظرًا لمسؤوليتها عن الحركة والإحساس بالطرف المصاب، وهو ما يتطلب دقة بالغة وخبرة متخصصة أثناء التدخل الجراحي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الفريق الطبي أجرى العملية داخل منطقة شديدة الحساسية بالرقبة، باستخدام ميكروسكوبات جراحية متطورة، واستغرقت نحو 7 ساعات متواصلة حتى تكللت بالنجاح.

وأشار إلى أن وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي، التي أُنشئت عام 2014، تضم أحدث التجهيزات الطبية وكوادر متخصصة، لافتًا إلى أن هذه الجراحات تُجرى مجانًا للمواطنين من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، رغم ارتفاع تكلفتها.