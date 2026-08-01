سوهاج الأهلية تعلن فتح باب التقدم للقبول بالعام الجامعي 2026/2027

أعلنت جامعة سوهاج الأهلية ، فتح باب التقدم للقبول بالجامعة للعام الجامعي 2026/2027، وذلك للطلاب الحاصلين على مختلف الشهادات المؤهلة للالتحاق بالجامعة، في إطار حرصها على إتاحة فرص تعليم جامعي متميز يواكب أحدث المعايير الأكاديمية ويلبي متطلبات سوق العمل.

جامعة سوهاج

ويشمل التقديم الفئات التالية:

الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية (دفعة 2026).

الطلاب الحاصلون على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية.

طلاب مدارس STEM.

وتدعو الجامعة جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية إلى سرعة التقدم واستكمال إجراءات التسجيل وفق الضوابط والقواعد المنظمة للقبول، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل الكليات والبرامج الدراسية وشروط التقديم والأوراق المطلوبة من خلال الصفحة الرسمية لجامعة سوهاج الأهلية

لينك التقديم للالتحاق بجامعة سوهاج الأهلية

https://zad.sonu.edu.eg/User_Interface/admission/uniadmission.aspx