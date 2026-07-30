محافظ سوهاج : موافقة الرئيس السيسي على منحة 10 ملايين دولار تعزز مسيرة التنمية بالمحافظة

ثمن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة والداعمة لمحافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.

وذلك عقب صدور القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار، لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

والذي نُشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه المنحة تمثل ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظات الصعيد، وتعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

واشار إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال المنحة سيكون لها مردود مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ أن محافظة سوهاج ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدفة، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يضمن الاستفادة القصوى من المنحة وتحقيق أهدافها التنموية.

واكد أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لأبناء سوهاج.