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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القبة الحرارية تفرض سيطرتها على الطقس.. سر موجات الحر ولماذا تستمر لأيام؟

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

تشهد مناطق واسعة من العالم خلال فصل الصيف موجات حر غير مسبوقة، دفعت مصطلح "القبة الحرارية" إلى صدارة المشهد باعتباره أحد أبرز الأسباب وراء الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة.

استمرار الأجواء شديدة الحرارة

 وتزامنًا مع تأثر عدد من الدول بهذه الظاهرة، تزايدت تساؤلات المواطنين حول طبيعتها وكيفية تأثيرها على الطقس، ولماذا تؤدي إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة لفترات طويلة. 

حالة الطقس غدا

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظاهرة، موضحة آلية تشكلها، ودورها في احتجاز الهواء الساخن، وعلاقتها بزيادة الرطوبة واندلاع حرائق الغابات في عدد من دول العالم خلال موسم الصيف.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ظاهرة القبة الحرارية أصبحت من أكثر الظواهر الجوية تداولًا خلال الفترة الحالية، في ظل تعرض العديد من دول العالم لموجات حر شديدة، خاصة في دول نصف الكرة الشمالي، مثل بعض دول المغرب العربي وأجزاء من أوروبا ودول الخليج.

موجات الحر الاستثنائية

وأوضحت غانم أن القبة الحرارية تعد أحد الأسباب الرئيسية وراء موجات الحر الاستثنائية، إذ تؤدي إلى احتجاز الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، وهو ما يرفع درجات الحرارة بصورة كبيرة ويزيد الإحساس بالرطوبة، فضلًا عن دورها في تهيئة الظروف لاندلاع حرائق الغابات في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى أن القبة الحرارية ليست ظاهرة منفصلة، وإنما هي نمط من أنماط توزيع الضغط الجوي في طبقات الغلاف الجوي العليا، حيث يتمركز مرتفع جوي قوي بين منخفضين جويين، فيتخذ شكلًا يشبه القبة، ويعمل على منع تحرك الكتل الهوائية وتجديدها.

حالة الطقس غدا الخميس

وأضافت أن هذا المرتفع الجوي يحبس الهواء الساخن والرطب في الطبقات القريبة من سطح الأرض، ومع استمرار الضغط المرتفع تزداد حرارة الهواء تدريجيًا، لتسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة قد تستمر لعدة أيام متتالية.

تحذير من الطقس الحار

ولفتت إلى أن قوة موجة الحر ترتبط مباشرة بقوة القبة الحرارية، فكلما ارتفع الضغط الجوي داخلها زادت حدة الحرارة وطالت مدة استمرارها، إذ قد تمتد هذه الظاهرة لأسبوع أو أكثر وفقًا لطبيعة الحالة الجوية.

التغيرات المناخية العالمية

واختتمت الدكتورة منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على أن القبة الحرارية أصبحت ظاهرة مؤثرة في عدد كبير من دول العالم خلال فصل الصيف، وهو ما يفسر تكرار موجات الحر الشديدة التي تشهدها مناطق واسعة عامًا بعد آخر، بالتزامن مع التغيرات المناخية العالمية.

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