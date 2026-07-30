تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. أكثر من 100 جندي وقائد يغادرون قاعدة سديه تيمان

شهدت القاعدة العسكرية "سديه تيمان" الواقعة في جنوب إسرائيل واقعة غير معتادة، بعدما غادر أكثر من 100 جندي وقائد من كتيبة تابعة للواء جفعاتي القاعدة، حاملين حقائبهم الشخصية فقط، في خطوة جاءت احتجاجًا على تشديد الإجراءات التأديبية المفروضة عليهم.

وبحسب ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن مغادرة الجنود والقادة جاءت عقب قرار اتخذه قائد الكتيبة، تمثل في كسر "اللوحات المعدنية" أمام الجنود، وهي لوحات تحمل الشعارات المعنوية الخاصة بسرايا الكتيبة، في تصرف أثار حالة من الغضب داخل الوحدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة دفعت عشرات الجنود والقادة إلى مغادرة القاعدة العسكرية، في تطور لافت يعكس حالة من التوتر داخل الكتيبة التابعة للواء جفعاتي.