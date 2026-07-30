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تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟

تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
إسراء عبدالمطلب
نتيجة الثانوية العامة 2026

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، يتجه عدد من الطلاب إلى التقدم بطلبات تظلم على نتائج الدور الأول، أملاً في مراجعة أوراق الإجابة والتأكد من سلامة التصحيح ورصد الدرجات. 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط والإجراءات المنظمة لتقديم التظلمات، بداية من سداد الرسوم وحتى إعلان نتيجة المراجعة، مع توضيح الحالات التي يحق فيها للطالب استرداد قيمة الرسوم.

وفي السطور التالية، يستعرض "صدى البلد" كل ما يتعلق بتظلمات الثانوية العامة 2026، من مواعيد التقديم، ورسوم التظلم، وخطوات التسجيل، والإجراءات المتبعة أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة، وما يحدث بعد انتهاء أعمال المراجعة.

موعد التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، اعتبارًا من الخميس 30 يوليو 2026، ويستمر التقديم لمدة أسبوعين، حتى الخميس 13 أغسطس 2026.

ويتيح نظام التظلمات للطلاب مراجعة أوراق إجاباتهم في المواد التي يرغبون في التظلم عليها، للتأكد من سلامة تطبيق قواعد التصحيح ورصد وتجميع الدرجات.

رسوم التظلم على كل مادة

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم التظلم بقيمة 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في مراجعتها.

ويتم سداد الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، وهي:

-البريد المصري.

-فوري.

-أي فينانس.

ويجب الاحتفاظ بإيصال السداد لاستخدامه أثناء إجراءات التقديم.

خطوات التقديم على التظلمات

بعد سداد الرسوم، يقوم الطالب بالتسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع المخصص للتظلمات، حيث يحدد المواد التي يرغب في التظلم عليها، ثم يختار الموعد المخصص للاطلاع على أوراق الإجابة.

وتشمل خطوات التقديم:

-سداد رسوم التظلم عن كل مادة.

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للتظلمات.

-تسجيل البيانات المطلوبة.

-اختيار المواد المطلوب التظلم عليها.

-حجز موعد الاطلاع على أوراق الإجابة.

-الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

ماذا يحدث يوم الاطلاع؟

حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة، لضمان سير الإجراءات بصورة منظمة.

ويشترط حضور الطالب بنفسه، أو بصحبة ولي أمره فقط، مع عدم السماح باصطحاب مدرس المادة.

كما أكدت الوزارة أن الطالب الذي يتخلف عن الموعد المحدد للاطلاع يفقد حقه في طلب موعد جديد.

الأوراق المطلوبة

يشترط عند الحضور تقديم:

-صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

-صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ويتم التحقق من البيانات قبل بدء إجراءات الاطلاع.

ماذا يراجع الطالب داخل لجنة التظلمات؟

يطلع الطالب داخل مقر التظلمات على:

-صورة ورقة البابل شيت.

-صورة ورقة الأسئلة المقالية.

-نموذج الإجابة الرسمي.

ويقوم الطالب بمراجعة الإجابات، والتأكد من تطبيق توزيع الدرجات، ثم يدون أي ملاحظات يراها في المكان المخصص لذلك، قبل عرضها على اللجان الفنية المختصة.

ماذا يحدث بعد انتهاء المراجعة؟

بعد انتهاء الطالب من الاطلاع وتسجيل ملاحظاته، تتولى اللجان الفنية المختصة مراجعة جميع الملاحظات وفحص أوراق الإجابة مرة أخرى، للتأكد من سلامة التصحيح ورصد الدرجات.

وفي حال ثبوت وجود درجات مستحقة لم تُحتسب للطالب، يتم إعداد مذكرة بالزيادة واعتمادها من رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أو نائبه.

متى تُسترد رسوم التظلم؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة تعديل درجات الطالب بعد مراجعة أوراق الإجابة، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم، مع استرداد مبلغ التظلم الذي سبق سداده عن المادة.

أما إذا لم يثبت وجود أي درجات مستحقة، فلا يتم رد الرسوم.

ماذا يحدث إذا تغير المجموع؟

إذا أسفرت التظلمات عن تعديل درجات الطالب، تتولى وزارة التربية والتعليم إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بالنتيجة الجديدة، حتى يتم احتساب المجموع المعدل عند إجراءات التنسيق والقبول بالجامعات.

وتعد التظلمات المرحلة الأخيرة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم للطلاب لمراجعة نتائجهم بعد إعلانها رسميًا، إذ تمنح الطالب حق الاطلاع على صورة أوراق إجابته ونموذج الإجابة الرسمي، بما يضمن الشفافية وإتاحة الفرصة للتأكد من سلامة التصحيح ورصد الدرجات، قبل انطلاق مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

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