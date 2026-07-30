قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيتكوين تتراجع مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران
الكشف عن شواهد قبور وتوابيت وتمائم بمنطقة تل الدير في دمياط
اضطرابات البحر الأسود تدفع الهند للبحث عن بدائل لزيت دوّار الشمس
بعد خروجه من العناية المركزة.. نادر أبو الليف يكشف لصدي البلد تفاصيل أزمته الصحية: ربنا نجاني من الموت
الأردن تُطلق القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
شراكة بين تطوير التعليم بالوزراء و«وادواني» العالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل
قطر تشتري 33 شحنة ​فورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة
العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وتدمير خمسة صواريخ قادمة من إيران
الإجمالي تخطى 11,4 مليار جنيه.. وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 282 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو
ضم وزيري الزراعة والرياضة إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تحرك برلماني بشأن طالبة البحيرة الـ4% لمراجعة ورق الإجابة بحضور الأسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

مجاميع الفنانين
مجاميع الفنانين
منار شعبان
نتيجة الثانوية العامة 2026

تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة.. نجوم الفن يعيدون الجدل حول «المجموع» والنجاح

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، عاد الحديث مجددًا عن مجاميع عدد من نجوم الفن قبل دخولهم عالم الشهرة، بعدما أثبتت تجاربهم أن الدرجات الدراسية ليست دائمًا المعيار الوحيد لتحقيق النجاح.

النجاح لا يقاس بالمجموع

رغم حصول عدد من الفنانين على مجاميع متوسطة أو منخفضة في الثانوية العامة، فإنهم تمكنوا من تحقيق نجاحات كبيرة في مجالاتهم الفنية، بفضل الموهبة والاجتهاد والإصرار.

عمرو دياب.. 60% وصناعة أسطورة غنائية

حصل الفنان عمرو دياب على نحو 60% في الثانوية العامة، قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي ويحقق مسيرة فنية استثنائية.

أحمد حلمي.. 50% لم تمنعه من النجومية

حقق الفنان أحمد حلمي 50% فقط في الثانوية العامة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور، ليصبح لاحقًا واحدًا من أشهر نجوم السينما المصرية


 

عمرو دياب أحمد حلمي الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

ترشيحاتنا

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ ملك المغرب بذكرى العيد الوطني ، وجمهورية فانواتو بمناسبة يوم الاستقلال

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

وزير العمل حسن رداد

وزير العمل يعتمد أكثر من 6 ملايين جنيه جديدة لدعم 491 من العمالة غير المنتظمة

بالصور

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد