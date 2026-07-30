من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة.. نجوم الفن يعيدون الجدل حول «المجموع» والنجاح

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، عاد الحديث مجددًا عن مجاميع عدد من نجوم الفن قبل دخولهم عالم الشهرة، بعدما أثبتت تجاربهم أن الدرجات الدراسية ليست دائمًا المعيار الوحيد لتحقيق النجاح.

النجاح لا يقاس بالمجموع

رغم حصول عدد من الفنانين على مجاميع متوسطة أو منخفضة في الثانوية العامة، فإنهم تمكنوا من تحقيق نجاحات كبيرة في مجالاتهم الفنية، بفضل الموهبة والاجتهاد والإصرار.

عمرو دياب.. 60% وصناعة أسطورة غنائية

حصل الفنان عمرو دياب على نحو 60% في الثانوية العامة، قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي ويحقق مسيرة فنية استثنائية.

أحمد حلمي.. 50% لم تمنعه من النجومية

حقق الفنان أحمد حلمي 50% فقط في الثانوية العامة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور، ليصبح لاحقًا واحدًا من أشهر نجوم السينما المصرية



