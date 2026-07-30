شراكة بين تطوير التعليم بالوزراء و«وادواني» العالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل

وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع مؤسسة وادواني – مصر العالمية، بهدف تعزيز جاهزية الشباب للتوظيف، وتنمية مهاراتهم المهنية، ودعم فرص اندماجهم في سوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من الرؤية المشتركة للطرفين بأهمية بناء كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات الفنية والرقمية والمهنية اللازمة للمنافسة في سوق العمل، بما يسهم في دعم الابتكار، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في إطار الأولويات الوطنية لمصر .



وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من طلاب وخريجي البرامج التعليمية التابعة لصندوق تطوير التعليم، تأكيدًا على أن الشباب هم محور هذه الشراكة، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على البرامج التدريبية الجديدة وفرص التوظيف التي ستوفرها، بما يعزز استفادتهم المباشرة من مخرجات التعاون.



وأكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة وادواني – مصر، يمثل امتدادًا لاستراتيجية الصندوق الهادفة إلى بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الدولية الرائدة، بما يضمن إعداد كوادر مصرية تمتلك المهارات والمعارف التي تتوافق مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي، وتدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.



وأضافت - في بيان صحفي - أن الصندوق يعمل وفق رؤية متكاملة تبدأ برصد وتحليل احتياجات أسواق العمل، ثم تصميم البرامج التعليمية والتدريبية التي تستجيب لهذه الاحتياجات، وصولًا إلى تأهيل الشباب وربطهم بفرص التوظيف الفعلية، مشيرة إلى أن مرصد سوق العمل الدولي التابع للصندوق يمثل أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي يعتمد عليها في تحليل المهن المستقبلية والمهارات الأكثر طلبًا على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن تطوير برامج تدريبية مرنة وقابلة للتحديث وفق المتغيرات العالمية.



وقالت «شرف» إن صندوق تطوير التعليم لا يقتصر دوره على تطوير البرامج التعليمية، وإنما يعمل على بناء منظومة متكاملة تربط بين التعليم والتدريب والتوظيف، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يضمن انتقال الشباب من مرحلة التعلم إلى مرحلة العمل بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضحت أن هذه الشراكة تعكس إيمان الصندوق بأن نجاح العملية التعليمية لم يعد يقاس بالحصول على الشهادة فقط، وإنما بقدرة الخريج على الاندماج في سوق العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن التعاون مع مؤسسة وادواني – مصر سيسهم في توفير برامج تدريبية متقدمة تركز على المهارات المهنية والرقمية ومهارات التوظيف، إلى جانب بناء جسور مباشرة مع جهات التوظيف داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص التشغيل المستدام للشباب المصري.



ويهدف بروتوكول التعاون إلى رفع جاهزية طلاب السنوات النهائية والخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لسوق العمل، من خلال تقديم برامج رقمية متخصصة لتنمية مهارات التوظيف، وبناء القدرات المؤسسية، وربط المتدربين بفرص عمل مستدامة، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو إعداد كوادر مصرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

إعداد كوادر مصرية مؤهلة وفق المعايير الدولية

ويعد برنامج «التدريب من أجل التوظيف (Train to Hire)» أحد أبرز محاور بروتوكول التعاون، حيث يتم تنفيذه بالشراكة مع الشركات والمؤسسات الصناعية داخل مصر وخارجها، بهدف إعداد كوادر مصرية مؤهلة وفق المعايير الدولية، من خلال تدريب يستند إلى احتياجات التوظيف الفعلية، بما يتيح للمشاركين فرص عمل حقيقية استجابة للطلبات الواردة من جهات التوظيف، بما في ذلك فرص العمل داخل مصر وخارجها.



كما يتضمن بروتوكول التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية والمهنية، وتنمية مهارات التوظيف، والإعداد للمقابلات الشخصية، وكتابة السيرة الذاتية، إلى جانب توفير برامج للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي، بما يعزز جاهزية الشباب للالتحاق بسوق العمل، ويرفع من قدرتهم على المنافسة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.



ويؤكد صندوق تطوير التعليم أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتوسيع شبكة شراكاته مع المؤسسات الدولية الرائدة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تأهيل الكوادر البشرية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز فرص الشباب المصري في الحصول على وظائف نوعية داخل مصر وخارجها، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.