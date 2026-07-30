أنشيلوتي يكشف تفاصيل عرض تدريب منتخب إيطاليا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن تلقيه عرضًا لتدريب منتخب بلاده إيطاليا، لكنه رفضه لالتزامه بتدريب راقصي السامبا.

وكان باولو مالديني، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي، أكد على تواصله مع أنشيلوتي لتولي المسؤولية بعد فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وعلّق أنشيلوتي على قراره برفض عرض إيطاليا، في حديثه مع شبكة ESPN : “الأمر لا يتعلق بالعقد، ليس هذا هو السبب إنني ملتزم تجاه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وتجاه هذا البلد، الذي رحب بي بحفاوة بالغة خلال عامي الأول”.

وواصل: أريد البقاء هنا وشكرتُ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أرغب بالبقاء هنا لأنني أؤمن بأنه من الصواب والعدل البقاء في بلدٍ رحّب بي بحفاوة بالغة، وفي مؤسسةٍ منحتني فرصة العمل.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن التفاوض مع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي السابق ولم يتم التوصل لاتفاق قبل أن يتم ترشيح أندريا بيرلو أسطورة إيطاليا لتولى المهمة قبل أن يرفض الاتحاد الإيطالي بسبب مخاوف سياسية بشأن صفقة رعاية مع شركة المراهنات الروسية فونبيت.

وتم تعيين روبرتو مانشيني مدربًا للمنتخب الإيطالي للمرة الثانية يوم الاثنين، وقّع أنشيلوتي عقدًا جديدًا مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في مايو الماضي يمتد حتى كأس العالم 2030، وكان المدرب الإيطالي قد تولى تدريب المنتخب الوطني بعد فترة وجيزة من مغادرته ريال مدريد قبل عام.