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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس البرازيل ساخرا من أنشيلوتي: روبوت سيقودنا للمونديال أفضل من لاعبينا!

أنشيلوتي
أنشيلوتي
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

صعّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، من هجومه على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ منتخب البرازيل، عقب الخروج من دور الـ16 لكأس العالم 2026، موجهًا انتقادات ساخرة وغير مسبوقة لأداء "السيليساو" تحت قيادته.

وجاءت تصريحات لولا خلال زيارة لمعهد "ماوا" التكنولوجي في مدينة ساو باولو، حيث استغل عرضًا لأحد المشروعات الطلابية لتوجيه رسالة لاذعة إلى مدرب المنتخب.

هذا الروبوت أفضل من لاعبينا

وخلال الزيارة، أشاد الرئيس البرازيلي بنموذج روبوت رياضي صممه أحد الطلاب، قبل أن يعلق ساخرًا: "سأعرض هذا الروبوت على أنشيلوتي، يتمتع بشراسة حقيقية ويشبه مبابي أو هالاند، ويسدد الكرة بشكل رائع، وأنا متأكد أنه سيجلب لنا كأس العالم".

وأضاف بسخرية: "أنشيلوتي سافر إلى كأس العالم ببعثة ضخمة، لكن لاعبًا واحدًا فقط عاد إلى البرازيل على متن طائرة المنتخب... يا له من أمر مخجل".

دانيلو الوحيد العائد

وأشار لولا، إلى أن الظهير دانيلو كان اللاعب الوحيد الذي عاد مع بعثة المنتخب على متن الطائرة الرسمية، بينما فضّل بقية اللاعبين وأفراد الجهاز الفني السفر مباشرة إلى وجهات أخرى لقضاء عطلاتهم الصيفية عقب الإقصاء المبكر.

انتقادات متواصلة لأنشيلوتي

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس البرازيلي المدرب الإيطالي، إذ سبق أن سخر من قرار ضم نيمار خلال البطولة، معتبرًا أنه "أول لاعب يطبق نظام العمل من المنزل"، في إشارة إلى مشاركته المحدودة.

ويواجه أنشيلوتي ضغوطًا متزايدة داخل البرازيل، وسط مطالب جماهيرية وإعلامية بإنهاء مهمته، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030.

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