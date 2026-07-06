رسالة حزينة من باكيتا لجماهير البرازيل بعد وداع المونديال

وجه لوكاس باكيتا، لاعب المنتخب البرازيلي رسالة حزينة للجماهير بعد الخروج من كأس العالم على يد النرويج.

وكتب باكيتا عبر حسابه الرسمي: “من الصعب العثور على الكلمات عندما تسيطر عليك مرارة الإقصاء من كأس العالم”.

رسالة باكيتا

وأضاف: “كم كنت أتمنى أن أكون داخل الملعب لأحاول مساعدة زملائي بأي طريقة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، حتى ألم الإصابة ليس بحجم ألم رؤية حلم التتويج بالبطولة وهو يتوقف. لقد حاولنا جميعًا، وبذلنا قصارى جهدنا، لكن ذلك لم يكن كاف”.

واختتم: “إنه أمر محبط ومؤلم، لكن لا يمكننا التوقف عن الإيمان بأن أيامًا أفضل قادمة! سنجمع شتاتنا وننهض مجددًا لنواصل القتال والإيمان! شكرًا لكل من آمن بنا، ودعمنا، ووقف خلفنا”.