متحدث الصحة: اللجنة العليا تستهدف حصول المريض على الدواء المناسب بالوقت المناسب بأعلى معايير السلامة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة العليا لرفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى.



وقال إنه لمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأول ومراجعة مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عنها، في إطار مساعي الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية مصر 2030.

وتابع أن انتهت اللجنة أيضاً من تحديد أولويات البحث العلمي في مجال الجودة، وتعميمها على كافة الجهات المعنية، مع التوسع في برامج التدريب على الأدلة الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المنظمة للمنظومة، وإعداد مشروع قرار وزاري يلزم المنشآت الصحية بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، وإنشاء منظومة إلكترونية وطنية موحدة.

وفي السياق نفسه أشار متحدث الصحة، إلى أن اللجنة العليا تستهدف حصول المريض على الدواء المناسب بالوقت المناسب بأعلى معايير السلامة.