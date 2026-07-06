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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح جراحة معقدة لتصحيح اعوجاج وتحدب العمود الفقري لفتاة بمستشفيات جامعة بنها

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة
إبراهيم الهواري

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات بنها الجامعية في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لتصحيح اعوجاج وتحدب شديد بالعمود الفقري لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما، محققا نسبة تصحيح للتشوهات تقترب من 100%.


جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وتحت إشراف الدكتور إسلام أبو الفتوح، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور إيهاب سعيد، رئيس قسم التخدير.
وكانت المريضة تعاني من اعوجاج وتحدب أمامي شديد بالعمود الفقري، تسبب في انحناء واضح بالجسم، وميل بالكتف، وبروز بالضلوع ولوح الكتف، إلى جانب عدم تناسق مستوى الخصر، ما أثر على حالتها الصحية واستدعى تدخلاً جراحيًا دقيقًا نظرًا لتعقيد الحالة.
ونجح الفريق الطبي في إجراء الجراحة باستخدام أحدث الأساليب الجراحية، محققا تصحيحا شبه كامل للتشوهات، لتسجل العملية الحالة الرابعة التي يجريها القسم ضمن برنامج جراحات اعوجاج وتحدب العمود الفقري المعقدة، بما يعكس التطور الذي تشهده مستشفيات جامعة بنها في هذا التخصص الدقيق.
وضم الفريق الجراحي الدكتور أحمد محمد دعبس، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور علي صبري علي، مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد العمراوي، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور ضياء النجدي، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، بمشاركة فريق التخدير بقيادة الدكتورة أسماء فتح الباب، والدكتور محمد عبد الرازق، وعدد من الأطباء المقيمين، إلى جانب فريق التمريض.

القليوبية محافظة القليوبية مستشفيات بنها الجامعية رئيس جامعة بنها جامعة بنها

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